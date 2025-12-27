Rà soát phương án phục vụ vận tải hàng không trong dịp cao điểm tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị rà soát phương án phục vụ nhằm hạn chế tối đa tình trạng quá tải, ùn tắc tại sân bay trong các đợt cao điểm Tết Dương lịch và Tết Bính Ngọ sắp tới.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác cảng hàng không xây dựng phương án, bố trí nguồn nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng nhằm duy trì chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự tại cảng; phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao.

Trong đó, các cảng hàng không cần tập trung bố trí bổ sung phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài.

Đồng thời, các cảng hàng không cần bố trí hợp lý khu vực các phương tiện ra vào đón, trả hành khách, khu vực đỗ xe; bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, lôi kéo hành khách, có hành vi tăng giá vé trái quy định.

Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu theo dõi tình hình đặt chỗ, bán vé để điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn trong các ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; bố trí tăng các chuyến bay khai thác ban đêm.

Bên cạnh đó, các hãng cần thực hiện nghiêm việc bố trí người có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại của hành khách; có biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm, hủy chuyến bay; không để hành khách đi máy bay về quê đón tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển.

MINH DUY