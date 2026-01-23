TPHCM: Tiếp nhận và xử lý nhiều phản ánh cơ sở y tế tư nhân vi phạm

Ngày 23-1, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau một tháng vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân đến nay đã vận hành ổn định, đúng quy trình cải tiến.

Theo đó, toàn bộ dữ liệu phản ánh của người dân và toàn bộ quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh được cập nhật liên tục, theo thời gian thực.

Dashboard theo dõi tiếp nhận và xử lý phản ánh sau 1 tháng vận hành

Từ ngày 22-12-2025 đến 21-1-2026, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 174 phản ánh, kiến nghị của người dân gửi đến Sở Y tế thông qua các kênh như: Ứng dụng “Y tế trực tuyến”, Tổng đài 1022, đường dây nóng và Cổng Dịch vụ công. Phản ánh tập trung chủ yếu vào các nhóm lĩnh vực sau: thủ tục hành chính, cấp phép (61 lượt), hành vi vi phạm pháp luật (y tế tư nhân) (29 lượt), quy trình khám, chữa bệnh và BHYT (23 lượt), thái độ phục vụ (16 lượt), chất lượng chuyên môn (10 lượt) và các vấn đề khác (35 lượt).

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thông qua việc tổng hợp và phân tích dữ liệu phản ánh trên nền tảng số, Sở Y tế đã kịp thời nhận diện các “điểm nghẽn”, những tồn tại phát sinh trong thực tiễn hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý hành chính y tế. Trên cơ sở đó, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh và điều chỉnh giải pháp quản lý phù hợp theo từng nhóm nội dung, từng lĩnh vực cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả quản lý nhà nước về y tế.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục tập trung tối ưu hóa hệ thống theo hướng kết nối liên thông dữ liệu giữa Sở Y tế với tất cả các bệnh viện công lập, ngoài công lập, bệnh viện bộ - ngành, trung tâm y tế khu vực và các đơn vị trực thuộc; tiến tới mở rộng kết nối đến tuyến y tế cơ sở. Bên cạnh đó, minh bạch hóa quy trình xử lý phản ánh, cho phép lãnh đạo các cấp giám sát tiến độ, chất lượng giải quyết theo thời gian thực; đồng thời xem kết quả xử lý phản ánh là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng hoạt động của đơn vị.

“Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của Sở Y tế TPHCM được triển khai với mong muốn tạo thêm một kênh lắng nghe hiệu quả, giúp ngành y tế kịp thời ghi nhận những ý kiến, phản ánh từ thực tiễn cung ứng dịch vụ y tế. Đây không chỉ là một công cụ ứng dụng công nghệ thông tin, mà còn là bước chuyển trong cách tiếp cận quản lý, hướng đến minh bạch hơn, chủ động hơn và gần người dân hơn. Mỗi phản ánh của người dân là một thông tin quý giá để ngành y tế tự rà soát, điều chỉnh và từng bước cải thiện chất lượng phục vụ", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

THÀNH SƠN