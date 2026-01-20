TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề “Dưới ánh sáng quang vinh”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM thực hiện, Sở VH-TT TPHCM là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp tổ chức.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra lúc 19 giờ, ngày 25-1, tại khu vực phía trước Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn). Đây là hoạt động chính trị – văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân thành phố.

Để bảo đảm tổ chức chu đáo, an toàn, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông. Theo đó, đường Đồng Khởi và một số tuyến đường lân cận khu vực Nhà hát Thành phố sẽ tạm ngưng lưu thông từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 25-1. Lực lượng Thanh niên xung phong, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Tổng Công ty Điện lực TPHCM… cùng tham gia bảo đảm hậu cần, y tế, điện nước và điều kiện phục vụ đại biểu, nhân dân tham dự.

HỒNG DƯƠNG