TPHCM tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), với nhiều chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội và đầu tư phát triển hạ tầng quy mô lớn.

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai đồng bộ tại 168 phường, xã, đặc khu nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển Thành phố mang tên Bác.

Thành phố cũng phát động phong trào thi đua thực hiện ít nhất 200 công trình thiết thực chào mừng sự kiện, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đô thị văn minh, an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh trật tự.

Chương trình “Thống nhất non sông” vào tối ngày 30-4 vừa qua, tại phường Bình Dương, TPHCM. Ảnh: DUY TRẦN

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, TPHCM dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án giáo dục với 1.251 phòng học mới; đồng thời khởi công 100 dự án khác với khoảng 1.514 phòng học. Thành phố cũng thúc đẩy nhiều công trình trọng điểm như đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên, cụm cảng biển Cái Mép Hạ, cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu…

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ kỷ niệm cấp thành phố diễn ra lúc 8 giờ 15 phút, ngày 2-7 tại Hội trường Thống Nhất, dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu tham dự. Trước đó, lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng cùng ngày tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ.

Bên cạnh đó, TPHCM tổ chức triển lãm hình ảnh về chặng đường 50 năm Thành phố mang tên Bác từ ngày 1 đến 11-7 tại nhiều địa điểm; chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D Mapping quốc tế từ ngày 1 đến 5-7, trước trụ sở UBND TPHCM; cầu truyền hình đặc biệt nối điểm cầu TPHCM và Hà Nội vào tối 2-7.

Dịp này, Thành phố cũng thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, trong đó tặng quà trị giá 1 triệu đồng/hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Ngoài ra, còn có các hội sách, triển lãm, cuộc vận động sáng tác ca khúc, chương trình đi bộ đồng hành, liên hoan phim ngắn, biểu diễn xiếc - rối tổng hợp và bắn pháo hoa nghệ thuật tại nhiều điểm trên địa bàn TPHCM vào tối 2-7.

