Đạo diễn “Ma da” muốn khai phá nỗi sợ mới khi làm phim kinh dị

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thừa nhận, trong tác phẩm mới sắp ra mắt Thẩm mỹ viện âm phủ, một mặt anh học hỏi từ các tác phẩm kinh điển trên thế giới, mặt khác muốn khai phá một nỗi sợ kiểu mới trong điện ảnh Việt.

Chiều 5-5, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng các diễn viên Xuân Lan, Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền, Võ Phương Linh, Khazsak có mặt tại buổi chiếu ra mắt giới truyền thông tác phẩm Thẩm mỹ viện âm phủ. Đây cũng là dự án thuộc thể loại kinh dị thứ 2 của đạo diễn 9X sau thành công lớn với Ma da.

Chia sẻ sau suất chiếu đầu tiên, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thừa nhận chịu ảnh hưởng từ nhà làm phim kinh dị nổi tiếng thế giới James Wan với các tác phẩm kinh điển như Conjuring, Insidious. Tuy nhiên, anh cho biết không xây dựng bộ phim hoàn toàn dựa trên những mô-típ đó.

Ê-kíp đoàn phim giao lưu sau suất chiếu ra mắt đầu tiên. Ảnh: ĐPCC

Anh cho biết, kịch bản phim vay mượn nghi lễ đi thiếp (xuất hồn xuống cõi âm) trong dân gian, để đào sâu vào ảo vọng và nỗi sợ của con người.

Câu chuyện trong Thẩm mỹ viện âm phủ mở màn khi Thuận (Lê Xuân Tiền) chìm vào hôn mê sau tai nạn. Để kiếm khoản tiền lớn cứu chồng sắp cưới, Thanh (Ngọc Trinh) đồng ý đến bệnh viện thẩm mỹ của bà Xuân (Xuân Lan) làm bác sĩ phẫu thuật với mức lương hời.

Bệnh viện vốn là căn biệt thự cổ, được xây dựng như một khu nghỉ dưỡng tách biệt với đường sá, đô thị. Những hiện tượng quỷ dị liên tục xảy đến với những người nơi đây, mở đường cho Thanh xuất hồn, xuống cõi âm tìm lại linh hồn của Thuận và khám phá những bí ẩn bị chôn giấu.

Với tác phẩm này, siêu mẫu Xuân Lan tiếp tục có thêm một vai diễn phản diện nhiều khác biệt với sự tàn nhẫn được đào sâu tận cùng và nỗi lòng người mẹ, bi kịch phụ nữ cũng được khắc họa nhiều xúc động.

Một cảnh quay ấn tượng trong phim. Ảnh: ĐPCC

Thẩm mỹ viện âm phủ sẽ có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 6-5 và 7-5 trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 8-5.

HẢI DUY