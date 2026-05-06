Phim "Dưới ô cửa sáng đèn" - ký ức về khu tập thể cũ

Chiều 6-5 tại Hà Nội, Trung tâm Phim truyền hình (VFC) của VTV đã ra mắt bộ phim truyền hình mới mang tên " Dưới ô cửa sáng đèn" .

Trailer phim "Dưới ô cửa sáng đèn" của VFC

Lấy bối cảnh một khu tập thể cũ đang chờ ngày giải tỏa, đạo diễn Trịnh Lê Phong mong muốn tái hiện không gian sống đặc trưng của nhiều thế hệ người Việt. Bộ phim chuyển tải thông điệp giá trị cốt lõi của tình làng nghĩa xóm "tắt lửa tối đèn có nhau". Đạo diễn chia sẻ đây cũng là cách ông lưu giữ lại một góc ký ức đẹp trước khi những khu tập thể này dần biến mất do quy hoạch đô thị.

Bối cảnh trong phim. Ảnh: DƯƠNG NGUYỄN

Đối với NSƯT Chí Trung, việc quay phim tại khu tập thể Giảng Võ (một trong những khu tập thể lắp ghép đầu tiên tại Hà Nội) mang lại nhiều cảm xúc vì đây chính là nơi gắn liền với tuổi thơ của ông.

Phim Dưới ô cửa sáng đèn xoay quanh nhân vật Sinh và những người bạn trung niên cùng sống trong khu tập thể. Trước áp lực của kinh tế, nợ nần và những đổ vỡ trong đời sống hiện đại, họ buộc phải đứng trước những lựa chọn nghiệt ngã giữa danh dự và tiền bạc.

Ê-kíp sản xuất họp báo ra mắt phim tại Hà Nội. Ảnh: DƯƠNG NGUYỄN

Tại buổi họp báo, NSND Bùi Bài Bình chia sẻ, bộ phim không kể về những ô cửa sáng đèn đơn thuần mà còn là câu chuyện về lòng bao dung và những giá trị đạo đức truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phim chính thức lên sóng trong tháng 5 vào lúc 20 giờ, thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3.

VĨNH XUÂN