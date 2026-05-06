Hành trình đến với Trường Sa: Mang ra tình cảm, mang về niềm tin

Hành trình đến với Trường Sa, nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 12 mang theo tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức… đến với quân, dân đang ngày đêm kiên trì bám trụ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Hải trình nghĩa tình

5 giờ 30 sáng 27-4, tàu KN-491 thả neo. Từng tốp tổ hoạt động, tổ đại biểu được ca nô, xuồng trung chuyển đưa vào đảo đầu tiên - Đá Lớn B. Trước đó, từ 3-4 giờ sáng, các thành viên đã thức dậy chuẩn bị quà để tặng cán bộ, chiến sĩ. Lần lượt mấy ngày liền, từ ngày 25-4 đến 1-5, đoàn công tác đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang công tác, sinh sống trên các đảo Sinh Tồn, Núi Le C, Phan Vinh A, Đá Tây A, Trường Sa lớn và nhà giàn DK1/8 (Quế Đường).

Đoàn công tác số 12 trò chuyện, sẻ chia cùng các chiến sĩ đảo Đá Lớn B

Trao đổi với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo Trường Sa lớn, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn công tác số 12, Trưởng Đoàn đại biểu TPHCM, nhấn mạnh, đây là chuyến đi có ý nghĩa quan trọng vì lần đầu tiên Đoàn TPHCM cùng với các địa phương, đơn vị như Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang, Bộ Tài chính, Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng chung một hải trình. Chuyến công tác không chỉ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đất liền với biển đảo mà còn lan tỏa sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM với các tỉnh, thành.

Suốt hải trình, các đại biểu Đoàn công tác số 12 đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại quần đảo Trường Sa và vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; lễ dâng hương tượng đài liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa…

Ở mỗi đảo, điểm đảo, nhà giàn, đoàn đã thăm hỏi và trao tặng các phần quà ý nghĩa đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ngoài ra, đoàn công tác còn tổ chức cho đại biểu tìm hiểu, nghiên cứu thực tế để đề xuất với các cơ quan chức năng những chủ trương, giải pháp góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển…

Son sắt biển đảo - đất liền

Tại đảo Trường Sa lớn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông bày tỏ, đây là lần đầu đồng chí đặt chân đến mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí vô cùng tự hào khi tận mắt chứng kiến một quần đảo Trường Sa đầy sức sống, với cơ sở vật chất khang trang, những mái trường, nhà khách, những thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu tinh thần của các chiến sĩ và người dân như sân bóng, nhà truyền thống…

“Từ nước da sạm nắng, nụ cười chân thành của người lính biển, đến đời sống học tập, công tác, lao động đầy nghị lực giữa trùng khơi, và hình ảnh các hộ gia đình quây quần bên nhau rộn rã tiếng nô đùa… toát lên sự tươi trẻ, nguồn sinh khí dồi dào. Qua đó đã khẳng định một niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của Trường Sa”, đồng chí Đặng Minh Thông chia sẻ.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 12, cho biết, dù đoàn chưa đi hết tất cả các điểm đảo, nhà giàn nhưng trong mỗi người đều cảm nhận được sự đổi thay, phát triển của Trường Sa, nhà giàn hôm nay; được tận mắt chứng kiến nơi ăn ở, sinh hoạt, công tác, chiến đấu và cả những tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng dành cho đất liền.

“Chuyến đi là bài học thực tế quý giá đối với các đại biểu, hiểu rằng ra với Trường Sa là “mang ra tình cảm, mang về niềm tin”, thấy rõ chủ quyền thiêng liêng, cùng nâng cao trách nhiệm với biển, đảo Tổ quốc”, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân nhấn mạnh.

* Đồng chí NGUYỄN THÀNH TRUNG Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: TPHCM luôn là hậu phương vững chắc cho biển đảo quê hương Từ năm 2007 đến nay, TPHCM đã tổ chức 22 đoàn với hơn 2.000 đại biểu đến thăm Trường Sa. Thành phố luôn là hậu phương vững chắc, mong muốn góp phần cùng quân và dân xây dựng Trường Sa, nhà giàn DK1 ngày càng mạnh hơn về chính trị, giàu hơn về kinh tế và vững chắc về quốc phòng an ninh bằng những vật dụng, thiết bị, công trình hiệu quả, thiết thực nhất. Hải trình cùng Đoàn công tác số 12 là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của các tỉnh thành, đơn vị; khẳng định niềm tin son sắt với quân, dân Trường Sa, nhà giàn DK1.

TIỂU TÂN