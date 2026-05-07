Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM tạm ngưng đón khách đến tháng 9-2026

Ngày 7-5, đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM cho biết, đơn vị sẽ tạm ngưng phục vụ khách tham quan từ ngày 7-5 đến tháng 9-2026, để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang bảo tàng.

Theo thông báo, sau khi dự án hoàn thành, bảo tàng sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời cập nhật trên website bennharong.vn và fanpage Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM gửi lời xin lỗi vì sự bất tiện này có thể ảnh hưởng đến lịch trình của du khách, đồng thời mong nhận được sự thông cảm trong thời gian tạm ngưng phục vụ.

Trước đó, ngày 29-4, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Đây là 1 trong các dự án được TPHCM đồng loạt khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự án có quy mô khoảng 1,4ha, gồm các hạng mục như: tòa nhà Rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căn tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2-9.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị cũng sẽ nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể, đồng bộ kết nối khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng và hệ thống công viên ven sông Sài Gòn, tạo nên không gian văn hóa - lịch sử - du lịch đặc sắc bên sông.

THU HOÀI

