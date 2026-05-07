Đặc sắc vở kịch xiếc “Thánh Gióng hùng thiêng sử tích”

Đây là vở thi tốt nghiệp đạo diễn sân khấu khóa 3 Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM của nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa. Sau 4 năm học tập, rèn luyện, nữ nghệ sĩ đã đầu tư công sức và tâm huyết cho vở kịch xiếc đặc biệt này, với khát vọng tiếp tục đóng góp, cống hiến tài năng, niềm đam mê, giúp lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của nghệ thuật biểu diễn xiếc trong đời sống văn hóa cộng đồng.

﻿ Vở kịch xiếc được dàn dựng và biểu diễn hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: THÚY BÌNH

Sức mạnh của cậu bé Gióng. Ảnh: THÚY BÌNH

Gần 30 diễn viên xiếc và diễn viên kịch nói đã cùng nỗ lực tập luyện trong nhiều ngày liên tục để đạt hiệu quả cao các cảnh trình diễn kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và kịch nói, điều chỉnh hài hòa, hợp lý, về âm thanh, ánh sáng, cảnh trí… giúp vở diễn tạo được dấu ấn đẹp cho người xem bằng những màn bay lượn, đu dây da đôi, đu dây da đơn, múa lửa, nhảy dây chồng người...

Gióng chính là điểm tựa, niềm hy vọng to lớn của bà con nhân dân. Ảnh: THÚY BÌNH

Màn trình diễn múa lửa đặc sắc. Ảnh: THÚY BÌNH

Hình ảnh cây tre Việt Nam - sức mạnh Việt Nam trong vở kịch xiếc. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau khi diệt xong giặc Ân, Gióng bay về trời. Ảnh: THÚY BÌNH

Việc bắt tay thực hiện và hoàn thiện vở kịch xiếc mang đậm dấu ấn lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha, cũng là cách nghệ sĩ - đạo diễn Thanh Hoa muốn trao gửi và lan tỏa tình yêu quê hương, lòng tự hào về lịch sử đất nước hùng anh Việt Nam, đến đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật xiếc, đặc biệt là với các em thiếu nhi thành phố mang tên Bác.

THÚY BÌNH