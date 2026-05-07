Văn hóa

Đặc sắc vở kịch xiếc “Thánh Gióng hùng thiêng sử tích”

SGGPO

Tối 6-5, tại Rạp Xiếc Công viên Gia Định, phường Hạnh Thông, TPHCM, nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa đã tổ chức dàn dựng và biểu diễn vở kịch xiếc Thánh Gióng hùng thiêng sử tích (tác giả: Hoàng Thế Phong, đạo diễn: Thanh Hoa).

Đây là vở thi tốt nghiệp đạo diễn sân khấu khóa 3 Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM của nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa. Sau 4 năm học tập, rèn luyện, nữ nghệ sĩ đã đầu tư công sức và tâm huyết cho vở kịch xiếc đặc biệt này, với khát vọng tiếp tục đóng góp, cống hiến tài năng, niềm đam mê, giúp lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của nghệ thuật biểu diễn xiếc trong đời sống văn hóa cộng đồng.

﻿ DSC00519.JPG
Vở kịch xiếc được dàn dựng và biểu diễn hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: THÚY BÌNH
DSC00655.JPG
Sức mạnh của cậu bé Gióng. Ảnh: THÚY BÌNH

Gần 30 diễn viên xiếc và diễn viên kịch nói đã cùng nỗ lực tập luyện trong nhiều ngày liên tục để đạt hiệu quả cao các cảnh trình diễn kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và kịch nói, điều chỉnh hài hòa, hợp lý, về âm thanh, ánh sáng, cảnh trí… giúp vở diễn tạo được dấu ấn đẹp cho người xem bằng những màn bay lượn, đu dây da đôi, đu dây da đơn, múa lửa, nhảy dây chồng người...

DSC00734.JPG
Gióng chính là điểm tựa, niềm hy vọng to lớn của bà con nhân dân. Ảnh: THÚY BÌNH
DSC00825.JPG
Màn trình diễn múa lửa đặc sắc. Ảnh: THÚY BÌNH
DSC01172.JPG
Hình ảnh cây tre Việt Nam - sức mạnh Việt Nam trong vở kịch xiếc. Ảnh: THÚY BÌNH
DSC01218.JPG
Sau khi diệt xong giặc Ân, Gióng bay về trời. Ảnh: THÚY BÌNH

Việc bắt tay thực hiện và hoàn thiện vở kịch xiếc mang đậm dấu ấn lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha, cũng là cách nghệ sĩ - đạo diễn Thanh Hoa muốn trao gửi và lan tỏa tình yêu quê hương, lòng tự hào về lịch sử đất nước hùng anh Việt Nam, đến đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật xiếc, đặc biệt là với các em thiếu nhi thành phố mang tên Bác.

THÚY BÌNH

Từ khóa

Roi sắt Thanh Hoa Xiếc Thánh Gióng Vở kịch Đuổi giặc Về trời Xâm chiếm Ngoại xâm Phù Đổng Thiên Vương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn