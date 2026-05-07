Triển lãm “Xuôi dòng sông Thu 2026” gây quỹ xây nhà tình thương

Từ nay đến ngày 13-5, tại không gian trưng bày Huyen Art House (số 8A, đường Đặng Tất, phường Tân Định, TPHCM), Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà tổ chức triển lãm từ thiện “Xuôi dòng sông Thu 2026”.

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm quy tụ 35 họa sĩ đương đại trên cả nước tham gia trưng bày và bán tác phẩm, nhằm gây quỹ 600 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà tình thương cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP Đà Nẵng và TP Huế.

Sau gần 10 năm hoạt động, Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà đã hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà, với tổng kinh phí khoảng 3,6 tỷ đồng tại Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) và TP Huế. Mỗi căn nhà được hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng.

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ nguồn kinh phí quyên góp đều dành cho người dân, không sử dụng cho chi phí vận hành hay nhân sự.

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm “Xuôi dòng sông Thu 2026” giới thiệu nhiều tác phẩm mang cảm hứng về thiên nhiên, đời sống và con người Việt Nam, với chất liệu và phong cách đa dạng.

Tham gia sự kiện có các họa sĩ: Bùi Tiến Tuấn, Đặng Thị Thu An, Huỳnh Bảo, Đặng Dương Bằng, Nguyễn Đức Nghĩa, Mai Xuân Oanh, Đinh Văn Sơn, Hồ Thị Xuân Thu…

Ông Ngô Trần Vũ (Giám đốc Công ty Bảo mật Nam Trường Sơn), người sáng lập Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà, cho biết, triển lãm không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn hướng đến lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Theo ông, mỗi tác phẩm được bán ra góp phần tạo nên những mái ấm kiên cố cho người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

THIÊN BÌNH