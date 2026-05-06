Điện Biên: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại hội Thể dục thể thao lần thứ XII và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 tỉnh Điện Biên là những sự kiện lớn của địa phương này nhằm chào mừng kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Sáng 6-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao lần thứ XII và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026. Trong đó, Đại hội Thể dục thể thao lần thứ XII nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: KHÁNH HÀ

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết, sự kiện được tổ chức để người dân địa phương thấy được thể dục thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tầm vóc, mà còn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa - xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh con người Điện Biên năng động, phát triển, đậm đà bản sắc văn hóa. Sự kiện có sự tham gia của hơn 12.000 người và diễn ra vào ngày 7-5.

Trong khi đó, ông Trần Hải Hà, Quyền Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Điện Biên cho biết, đại hội còn là sự kiện để địa phương thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh người Điện Biên năng động, phát triển, giàu bản sắc văn hóa; nỗ lực xây dựng Điện Biên giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống anh hùng, khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Du khách thập phương tìm hiểu về sự kiện lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đồi A1. Ảnh minh họa: ĐỖ TRUNG

Song song với hoạt động thể thao, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Điểm đến hấp dẫn cho đầu tư”, diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-5.

Đây là sự kiện kinh tế - đối ngoại quan trọng, thu hút hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm các cơ quan ngoại giao (Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào), tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động như khảo sát thực địa các khu vực tiềm năng, tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, triển lãm sản phẩm OCOP, ký kết hợp tác đầu tư, khởi công một số dự án trọng điểm...

KHÁNH HÀ - GIA KHÁNH