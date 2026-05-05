Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ VH-TT-DL, Bộ GD-ĐT chỉ đạo, Báo Tiền Phong tổ chức. Sau dấu ấn tại Huế vào năm 2024, mùa giải năm nay chọn Hải Phòng đăng cai các vòng thi quan trọng, tạo sự tiếp nối giữa không gian di sản và nhịp sống đô thị hiện đại.

Chương trình có sự tham dự của nhiều người đẹp bước ra từ cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất Việt Nam

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, chủ đề năm nay được xây dựng với nhiều tầng ý nghĩa. Miền hương sắc là một lát cắt tinh tế của vẻ đẹp Việt Nam đương đại, nơi vẻ đẹp được cảm nhận bằng trái tim và chiều sâu văn hóa.

Tiêu chí lựa chọn thí sinh hướng tới sự hài hòa giữa tâm hồn và trí tuệ. “Đó là hương của lòng nhân ái, chiều sâu văn hóa; là sắc của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Chúng tôi tìm những gương mặt có khả năng truyền cảm hứng”, ông Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh.

Từ định hướng này, cuộc thi tìm kiếm những thí sinh hội tụ cả nhan sắc, tri thức và trách nhiệm xã hội. Người đăng quang được kỳ vọng trở thành hình ảnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam hiện đại, có hiểu biết, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Thực tế những năm gần đây cho thấy, chất lượng thí sinh ngày càng nâng cao. Phần lớn là sinh viên đến từ các trường đại học lớn, được đào tạo bài bản, có khả năng ngoại ngữ và tư duy hội nhập. Nhiều thí sinh xem cuộc thi là cơ hội rèn luyện, hoàn thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong trả lời tại họp báo khởi động cuộc thi

Điểm mới của mùa giải năm nay còn nằm ở việc tăng cường các hoạt động thực tế và tương tác cộng đồng, qua đó giúp đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh trong suốt hành trình.

Theo kế hoạch, cuộc thi nhận hồ sơ đến ngày 12-6, sơ khảo trong tháng 6, tiếp đó là các hoạt động thực tế kéo dài đến tháng 7, trước khi bước vào vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8-2026.

