TPHCM: Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT trước 31-5

Ngày 13-5, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn TPHCM về hướng dẫn tổ chức thi thử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc tổ chức thi thử nhằm giúp học sinh lớp 12 làm quen với quy chế thi, cấu trúc định dạng đề thi, thời gian làm bài và quy trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng thời, xác định các nội dung kiến thức học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập.

Ngoài ra, việc tổ chức thi thử còn nhằm rèn luyện kỹ năng làm bài, kỹ năng quản lý thời gian, chuẩn bị tâm lý cho học sinh; tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi cũng như rà soát điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật, công tác bảo mật, quy trình điều hành và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các trường THPT tổ chức thi thử nghiêm túc, từ khâu ra đề, bảo mật đề thi, coi thi, chấm thi và thực hiện quy chế thi.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT TPHCM, 100% học sinh lớp 12 tại các trường THPT công lập, ngoài công lập; trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX); trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT trên địa bàn TPHCM đều được tham gia thi thử.

Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử trước ngày 31-5-2026. Sở GD-ĐT khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh.

Kỳ thi thử gồm các môn thi: Ngữ văn (120 phút), Toán (90 phút), các môn tự chọn (50 phút/môn). Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 học sinh (có đánh số báo danh) theo định hướng tổ chức kỳ thi chính thức; có 2 cán bộ coi thi, thực hiện đầy đủ quy trình coi thi như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trên cơ sở kết quả thi thử, trường học tổng hợp và phân tích kết quả theo từng môn học, từng nhóm đối tượng học sinh; đánh giá mức độ phù hợp của đề thi so với chuẩn kiến thức, kỹ năng; xác định những nội dung học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch ôn tập và phương pháp dạy học; không công khai xếp hạng gây áp lực không cần thiết cho học sinh.

THU TÂM