TPHCM: Tổng rà soát năng lực tiếng Anh của giáo viên ở các cấp học

Theo đó, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trần Thị Ngọc Châu yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trường học (gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp) tổ chức cho giáo viên (trừ giáo viên dạy tiếng Anh) rà soát, tự đánh giá năng lực tiếng Anh thực tế theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam.
Cùng với đó, trường học tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng về năng lực tiếng Anh, các năng lực khác của giáo viên trong toàn đơn vị để cơ quan quản lý giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp nhằm triển khai nhiệm vụ giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh trong nhà trường.
Sau khi các trường học tổng hợp kết quả tự đánh giá của giáo viên, hiệu trưởng cập nhật số liệu rà soát vào bảng tổng hợp chung của toàn ngành.
Việc rà soát và tổng hợp nhu cầu được thực hiện trong hai ngày 11 và 12-5-2026.