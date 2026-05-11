TP Cần Thơ hợp tác với Đại học Quốc gia TPHCM đào tạo nguồn nhân lực

Ngày 11-5, UBND TP Cần Thơ và Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

TP Cần Thơ ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia TPHCM

Theo đó, hai bên tập trung ký kết hợp tác trên 3 lĩnh vực cốt lõi, gồm: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh; nghiên cứu quy chuẩn và công nghệ cho công nghiệp chế biến sâu và các mô hình sản xuất giảm phát thải; hợp tác tư vấn phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo.

Trong đó, đối với lĩnh vực đào tạo, ĐHQG TPHCM hỗ trợ Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số; nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế xanh; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển đô thị thông minh...

Đối với lĩnh vực nghiên cứu, ĐHQG TPHCM và TP Cần Thơ sẽ phối hợp nghiên cứu và chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi bản địa có khả năng thích ứng cao với biến đổi khí hậu và mang lại giá trị gia tăng lớn...

TUẤN QUANG