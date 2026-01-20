TPHCM triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026

Theo kế hoạch, phong trào năm 2026 được triển khai gắn với Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025–2030, Chương trình hành động số 03-CTrHĐ/TU của Thành ủy TPHCM, đồng thời tiếp tục thực hiện Kết luận số 156-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại xã Hưng Long, TPHCM

Một trong những trọng tâm của phong trào là đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng dân cư; phát triển văn hóa vì hạnh phúc con người, lấy con người làm chủ thể, nguồn lực và động lực của sự phát triển. TPHCM tiếp tục triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường, đặc khu; lồng ghép nội dung văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cộng đồng, trường học và trên môi trường số.

Năm 2026, thành phố sẽ phối hợp tổ chức Hội thi “Góc phố ngày Tết – Xuân Bính Ngọ 2026” với chủ đề “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”, đồng thời đẩy mạnh các mô hình khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, khu phố, ấp sạch – xanh – thân thiện môi trường, tuyến đường văn minh đô thị. Công tác xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, ấp, khu dân cư văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo quy định mới.

Kế hoạch cũng phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các địa phương trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững.

THIÊN BÌNH