Phường Thủ Dầu Một ra mắt 2 hội quần chúng

Ngày 11-12, phường Thủ Dầu Một công bố quyết định thành lập Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi phường sau hợp nhất

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Dầu Một được hợp nhất từ Hội các phường Phú Thọ (cũ), phường Chánh Nghĩa (cũ), phường Phú Cường (cũ), 4 khu phố (thuộc phường Hiệp Thành cũ) và 3 khu phố (thuộc phường Chánh Mỹ cũ). Ban Chấp hành lâm thời Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ mới gồm 58 thành viên, bà Nguyễn Thị Thanh Loan làm Chủ tịch và bà Nguyễn Thị Ngọc Hân làm Phó Chủ tịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường TDM

Tương tự, sau hợp nhất Ban Chấp hành lâm thời Hội Người cao tuổi phường Thủ Dầu Một gồm 41 thành viên, ông Nguyễn Đức Huấn làm Chủ tịch Hội và bà Ngô Thị Trọng làm Phó Chủ tịch.

Ông Nguyễn Đức Huấn giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường TDM

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Phong Lưu, Chủ tịch UBND phường đề nghị, các Hội nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn hệ thống Chi hội khu phố cho phù hợp thực tế. Sau hợp nhất, từng Hội xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và chăm sóc người cao tuổi tại địa phương.

TÂM TRANG