TPHCM: Triệt phá đường dây làm giả nước giặt xả quy mô lớn

Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng (sinh năm 1994, quê Thanh Hóa, tạm trú TPHCM) cùng các đồng phạm về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 8-9, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng tại đường TA05 (khu phố 26, phường Thới An), phát hiện nhiều đối tượng đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa dán nhãn hiệu O.K, D.N, F.L, nghi là hàng giả.

Hàng giả bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet nhãn hiệu O.K; nước giặt; xả D.N; nước giặt, xả F.L... cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu và 6 bồn chứa dung dịch để pha chế.

Vỏ chai in nhãn hàng nước ngoài. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Huy Hùng là đối tượng cầm đầu. Từ tháng 7-2025, Hùng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê các đối tượng Nguyễn Văn Thừa (sinh năm 2001), Võ Anh Huy (sinh năm 2000), Huỳnh Ngọc Sang (sinh năm 1999), Hoàng Đức Anh (sinh năm 2004) thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả để tiêu thụ. Các sản phẩm này được rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng, giao hàng qua các chành xe.

Kết quả giám định, toàn bộ số sản phẩm thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Công an đã khởi tố Hoàng Huy Hùng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố 4 đối tượng còn lại với vai trò đồng phạm giúp sức.

Người dân khi mua sản phẩm cần lựa chọn cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời kịp thời tố giác khi phát hiện hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và an toàn sức khỏe cộng đồng.

THU HOÀI