Triệt phá đường dây sản xuất giấy tờ giả, thu lợi hàng tỷ đồng

Sáng 19-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả với quy mô “khủng”, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Phạm Duy Phú là đối tượng cầm đầu vụ án

Đường dây này do Phạm Duy Phú (trú tại TP Hà Nội) cầm đầu. Ngoài Phú, cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Huy Tiến (sinh năm 1979, trú tại TP Hà Nội), Nguyễn Phi Định (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (sinh năm 1983, trú tại TP Huế), Trần Quốc Huy (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (sinh năm 1991, trú tại TP Hà Nội), Đinh Xuân Nam và Mai Quốc Việt (đều sinh năm 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tang vật vụ án

Thông tin ban đầu, sau thời gian xác lập chuyên án, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào "đại bản doanh" của Phú tại TP Vinh và nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây tại Hà Nội.

Phạm Duy Phú cùng các đồng phạm bị bắt giữ cùng tang vật là điện thoại, máy móc và hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng Đại học, bằng THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…

Tại cơ quan điều tra, Phạm Duy Phú và các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phú xây dựng một "đế chế" tội phạm khép kín với sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên vô cùng chặt chẽ.

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo “ảo” để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất.

Cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng cùng tang vật

Phú cùng 2 đối tượng thân tín là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập trên địa bàn TP Vinh để đặt "công xưởng". Bên trong căn hộ này đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại như: máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe...

Ngoài ra, để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram, đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Những người được tuyển dụng sẽ được giao các nhiệm vụ khác nhau mà không hề hay biết mình đang tiếp tay cho tội phạm.

Họ được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác, tạo thành một mạng lưới "rửa tiền" và hỗ trợ cho Phú.

Sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau của ViettelPost, VNPost trên khắp địa bàn thành phố.

Một đối tượng khác là Mai Quốc Việt (trú tại Hà Nội) được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh. Quy trình này tạo ra một "mê cung" trong khâu vận chuyển, khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.

Kết quả điều tra ban đầu, kể từ khi hoạt động vào năm 2022 đến nay, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4 tỷ đồng.

