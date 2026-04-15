TPHCM: Trường THCS -THPT Trần Đại Nghĩa tổ chức khảo sát năng lực tuyển sinh vào cuối tháng 6

Chiều 15-4, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, kỳ khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS -THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn, TPHCM) dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 6-2026.

Học sinh tham gia kỳ khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS -THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026

Cụ thể, kỳ khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa dự kiến diễn ra sau khi thành phố hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT.

Như vậy, so với năm học 2025-2026, kỳ khảo sát năng lực tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm nay tổ chức muộn hơn 2 tuần (năm học 2025-2026 diễn ra vào ngày 16-6).

Năm nay, đề khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có cấu trúc tương tự như đề khảo sát năm 2025.

Cụ thể, đề khảo sát có thời gian làm bài 90 phút, gồm 2 phần.

Trong đó, phần trắc nghiệm gồm 20 câu, thí sinh làm bài trong thời gian 30 phút. Phần tự luận (thời gian 60 phút) gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh; Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt; Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Các câu hỏi của đề khảo sát có nội dung thuộc nhiều lĩnh vực như toán, khoa học tự nhiên, lịch sử, địa lý, đạo đức, năng lực sử dụng tiếng Anh, kiến thức thường thức đời sống xã hội…

Đề khảo sát không nhằm kiểm tra kiến thức cụ thể trong chương trình tiểu học mà đòi hỏi học sinh khả năng tư duy, vận dụng kiến thức đã học để xử lý tình huống thực tế.

