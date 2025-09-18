Ứng dụng BIM-GIS trong xây dựng các công trình giao thông

Ngày 18-9, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức hội nghị về kế hoạch triển khai BIM-GIS trong xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhằm tìm giải pháp số hóa đồng bộ cho ngành xây dựng.

Đại diện Portcoast giới thiệu các giải pháp số hóa trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Tại hội nghị, các chuyên gia, doanh nghiệp giới thiệu, phân tích việc ứng dụng số hóa trong thực hiện các công trình xây dựng. Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) đã giới thiệu các giải pháp số hóa tiên tiến như BIM-GIS, công nghệ Scan to BIM, Digital Twin và đô thị thông minh.

Những công nghệ này tối ưu hóa quy trình xây dựng và nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng, cho thấy tiềm năng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý dự án, tối ưu vận hành, cũng như thúc đẩy chiến lược số hóa toàn diện trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, mô hình BIM-GIS (mô hình thông tin công trình - thông tin địa lý) kết nối dữ liệu và trực quan hóa không gian ba chiều trên nền tảng số. Việc này rút ngắn thời gian kiểm tra, giám sát, đưa ra quyết định chính xác hơn trong quá trình bảo trì, sửa chữa, kéo dài tuổi thọ công trình và giảm thiểu lãng phí.

Đại diện Portcoast, dẫn chứng phân tích của Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh cho thấy, BIM là phương pháp có tiết kiệm được 20% chi phí trong việc mua sắm và vận hành công trình.

Còn theo nghiên cứu do Sở Giao thông Vận tải Bang Pennsylvania (Hoa Kỳ), khi số hóa chính xác hạ tầng ngầm trong các dự án đường cao tốc giúp tiết kiệm chi phí rất lớn. Cụ thể, cứ 1 USD chi cho việc số hóa đã giúp tiết kiệm được 21 USD.

Tại TPHCM, một trong những dự án tiêu biểu ứng dụng mô hình BIM-GIS là tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Thành phố đang nghiên cứu, ứng dụng mô hình này cho các tuyến metro chuẩn bị khởi công.

