TPHCM và Champasak tăng cường hợp tác Mặt trận, ký kết Bản ghi nhớ giai đoạn 2025 – 2030

Chiều 30-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đã hội đàm, đánh giá hợp tác giai đoạn 2022-2024 và thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030.

Chiều 30-9, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do đồng chí Vatsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak dẫn đầu.

Trong bối cảnh hai nước hướng tới nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 63 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Quốc khánh Lào, chuyến công tác của đoàn Champasak càng thêm ý nghĩa.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đã thông tin về công tác sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời cùng đối tác đánh giá kết quả triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2024. Hai bên ghi nhận việc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, qua đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và Champasak.

Trên cơ sở thành quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak thống nhất tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030. Nội dung trọng tâm gồm: đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận; chia sẻ thông tin phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, hợp tác các đề tài liên quan; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác, kết nối thị trường và phát triển kinh tế địa phương.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ tin tưởng, Bản ghi nhớ giai đoạn mới sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai địa phương ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.

