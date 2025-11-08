Ngày 8-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đến làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Về phía tập đoàn có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên tập đoàn Lê Mạnh Hùng và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tập đoàn Trần Quang Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thành viên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan trung tâm chỉ huy điều hành của tập đoàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước và TPHCM.

Đồng chí khẳng định, với tinh thần “TPHCM cùng cả nước, vì cả nước”, thành phố đồng hành với tập đoàn trong sự phát triển của thành phố, góp phần vào sự phát triển của cả nước.

"TPHCM xem Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam là đối tác chiến lược của thành phố”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan phòng truyền thống của tập đoàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích tiềm năng, lợi thế, dư địa và không gian phát triển mới của TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang nêu rõ, TPHCM xác định phát triển kinh tế biển là một trong những trụ cột phát triển. Trong đó, trọng tâm là năng lượng và logictics.

Đối với những kiến nghị của tập đoàn, lãnh đạo TPHCM cơ bản đồng tình. Trong đó, có 5 trụ cột mà tập đoàn đề nghị hợp tác với TPHCM về xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, phát triển xanh, phát triển trung tâm dịch vụ kỹ thuật biển, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm của tập đoàn.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định, hai bên hợp tác trên nguyên tắc vì sự phát triển chung của tập đoàn và của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các sở, ban ngành của TPHCM trực tiếp trao đổi, làm việc để giải quyết cụ thể từng kiến nghị, đề xuất của tập đoàn.

Đồng chí nhấn mạnh những nguyên tắc giải quyết, trong đó, những vấn đề khó phải có cách tiếp cận mới để giải quyết, tránh lối cũ, không chỉ dừng lại ở việc trả lời bằng văn bản…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, phải xác định những việc nào ưu tiên để tranh thủ thời gian tập trung xử lý cho tập đoàn. Những việc nào thuộc thẩm quyền của TPHCM thì tập trung giải quyết dứt điểm, vượt thẩm quyền kiến nghị cấp trên.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, hiện nay TPHCM được giao nhiều thẩm quyền hơn, cùng với những cơ chế, chính sách đặc thù mà trung ương cho thì thành phố chủ động hơn trong xử lý các kiến nghị của tập đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, lãnh đạo Petrovietnam báo cáo kết quả hoạt động của tập đoàn và đề xuất các kiến nghị đến lãnh đạo TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM và các sở, ban ngành thành phố cũng đã trao đổi lại với lãnh đạo tập đoàn về những nội dung mà tập đoàn kiến nghị.

Tại TPHCM, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam hiện có 20 đơn vị thành viên đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên t ập đoàn Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đơn vị này đang vận hành, quản lý hàng loạt cơ sở công nghiệp trọng điểm như hệ thống khí Nam Côn Sơn, các kho LNG và LPG, nhà máy chế biến khí Dinh Cố, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy NPK Việt Nam, hệ thống kho cảng xăng dầu, các dự án dầu khí ngoài khơi thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu... tạo nên chuỗi sản xuất – phân phối khép kín, hiện đại, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hình thành các khu công nghiệp năng lượng – hóa dầu – dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao của TPHCM.

Lãnh đạo sở, ban ngành TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tập đoàn còn có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác như: đóng góp vào tăng trưởng và thu ngân sách của TPHCM; bảo đảm chủ quyền, an ninh trên biển đảo và địa bàn thành phố; phát triển năng lực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và phúc lợi xã hội; tham gia hệ sinh thái chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM và tập đoàn bấm nút khánh thành Giàn BK24. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đi khảo sát Trung tâm điều hành VSP; dự lễ hạ thủy công trình chân đế giàn công nghệ trung tâm - dự án phát triển mỏ khí lô B tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật PTSC, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về thông tin xã Thạnh An chưa có nước sạch để người dân sử dụng, Bí thư Thành ủy TPHCM đã cho chủ trương phải triển khai ngay việc cung cấp nước sạch cho người dân ở xã này sử dụng. Theo đó, Petrovietnam đã nhận thực hiện đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân xã Thạnh An. Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời cảm ơn và tin tưởng Petrovietnam có đủ tiềm lực và khả năng thực hiện việc này trong thời gian sớm nhất có thể, để mang lại niềm vui cho người dân ở xã Thạnh An.

Tin liên quan Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam

VĂN MINH