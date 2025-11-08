Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam

Sáng 8-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đến làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ hạ thủy công trình chân đế giàn công nghệ trung tâm - dự án phát triển mỏ khí lô B

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đi khảo sát Trung tâm điều hành VSP; dự lễ hạ thủy công trình chân đế giàn công nghệ trung tâm - dự án phát triển mỏ khí lô B tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật PTSC, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác khảo sát Trung tâm điều hành VSP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng đi khảo sát và dự lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang đến dự lễ hạ thủy công trình chân đế giàn công nghệ trung tâm - dự án phát triển mỏ khí lô B. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chuỗi dự án khí – điện lô B – Ô Môn là dự án trọng điểm quốc gia có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD. Khi đi vào vận hành, chuỗi dự án sẽ cung cấp khoảng 5,06 tỷ m³ khí/năm - nguồn nhiên liệu sạch, ổn định cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam bộ, đóng góp đáng kể cho ngân sách. Chuỗi dự án cũng sẽ thúc đẩy công nghiệp hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự án Lô B – Ô Môn có ý nghĩa chiến lược toàn diện đối với an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và chuyển đổi xanh của Việt Nam. Khi hoàn thành, dự án sẽ thay thế đáng kể nguồn điện dầu FO bằng điện khí tự nhiên, góp phần giảm phát thải CO₂, đảm bảo mục tiêu Net Zero 2050, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng, công nghiệp và việc làm cho khu vực Tây Nam bộ.

Chuỗi Dự án lô B – Ô Môn là minh chứng cho năng lực làm chủ của Petrovietnam trong chuỗi giá trị năng lượng, từ thăm dò – khai thác, chế tạo – vận chuyển đến phát điện, thể hiện vai trò nòng cốt của Tập đoàn trong thực thi Nghị quyết 55-NQ/TW và Quy hoạch Điện VIII.

Việc gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho chân đế giàn CPP lô B chính là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực vượt bậc của Petrovietnam và toàn thể người lao động dầu khí, đồng thời là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tiếp thêm động lực để các tập thể tiếp tục vượt tiến độ, đảm bảo dòng khí đầu tiên (First Gas) từ lô B vào cuối năm 2027, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu” mà Petrovietnam đang hướng tới.

