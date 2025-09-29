Tín dụng bất động sản tại khu vực Đông Nam bộ tăng mạnh hơn tín dụng chung

Mức tăng này vượt đáng kể so với tín dụng chung toàn khu vực ở mức 7,7% trong 8 tháng năm 2025.

Chiều 29-9, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết, theo cập nhật mới nhất, tính đến cuối tháng 8-2025, tổng dư nợ tín dụng bất động sản tại khu vực Đông Nam bộ (TPHCM và Đồng Nai) đạt gần 1,47 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với cuối năm 2024 và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Mức tăng này vượt đáng kể so với tín dụng chung toàn khu vực ở mức 7,7%. Hiện tín dụng bất động sản chiếm 27,1% tổng dư nợ tín dụng khu vực.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, TPHCM vẫn là địa bàn chiếm ưu thế với tổng dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 1,21 triệu tỷ đồng, tương đương gần 83% tổng dư nợ tín dụng bất động sản khu vực, tăng 11,6% so với cuối năm 2024. Trong đó, tín dụng cho vay nhà ở (nhà ở thương mại và xã hội) đạt 783.000 tỷ đồng, chiếm 53,4% tổng dư nợ tín dụng bất động sản và tăng 7,4%.

Đây được xem là phân khúc chủ lực, phản ánh nhu cầu nhà ở và xu hướng thị trường gia tăng trong thời gian qua. Còn lại là tín dụng cho vay hạ tầng (khu công nghiệp, khu chế xuất) tăng 4,7%; cho vay bất động sản nghỉ dưỡng, sinh thái tăng 11,5%. Riêng cho vay bất động sản cao ốc văn phòng giảm 13,8% và cho vay bất động sản du lịch giảm 3,9%.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, tín dụng cho vay lĩnh vực bất động sản với mục đích để ở, để sử dụng (bất động sản tiêu dùng), gồm cho vay nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản phản ánh nhu cầu nhà ở và xu hướng thị trường gia tăng trong thời gian qua.

"Đáng nói, 96% dư nợ bất động sản là các khoản vay trung và dài hạn, gắn liền với nguồn vốn cùng kỳ hạn. Điều này đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải khai thác, sử dụng vốn hợp lý để vừa bảo đảm an toàn hoạt động, tuân thủ quy định của Ngân hàng Trung ương, vừa hỗ trợ thị trường phát triển hiệu quả, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", ông Nguyễn Đức Lệnh lưu ý.

NHUNG NGUYỄN