Gần 3.000 chuyên viên tư vấn đăng ký tham dự lễ ra quân dự án Happy One Mori

Sự kiện ra quân chủ đề “Đại sứ Mori – Khai mở chuẩn sống chuyên gia” sẽ diễn ra đồng thời tại TPHCM và Hà Nội ngày 10-10-2025. Tính đến thời điểm hiện tại, sự kiện đã ghi nhận gần 3.000 chuyên viên tư vấn (CVTV) đăng ký tham dự, thể hiện sức hút mạnh mẽ của dự án Happy One Mori trước thềm triển khai tư vấn kinh doanh.

Diễn ra vào ngày 10-10-2025 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala (TPHCM) và Khách sạn Daewoo (Hà Nội), sự kiện ra quân chủ đề “Đại sứ Mori - Khai mở chuẩn sống chuyên gia” sẽ là nơi quy tụ của gần 3.000 CVTV đến từ 22 doanh nghiệp và đơn vị môi giới uy tín nhất thị trường hiện nay như: Vạn Xuân Service, T&A Corp, Mapleland, Pitaland, Đất Xanh Services - Sài Gòn Real, Liên minh: Indochine - Đất Xanh Miền Bắc - Thăng Long, Nam Việt Group, EMG, Vista Home, SGroup, Liên minh: QT Property - Uni Invest - Horizon, Bamland, Liên minh: Đại Trường Sơn - SC Realty - Stellareal, Calihomes, Era Việt Nam, Ihouzz, Gold Bee Land, Liên minh: Alphaland - Ruby Group, DKRS Miền Bắc, Liên minh: Letrend Land - Vinaland Miền Nam, Liên minh: ST Home - Phát Hưng Real, A New Home.

Happy One Mori sẽ được triển khai tư vấn kinh doanh bởi 22 đơn vị bất động sản uy tín

Bên cạnh các đối tác tư vấn triển khai kinh doanh uy tín, Happy One Mori cũng đồng thời là dự án Vạn Xuân Group tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác uy tín như ngân hàng tài trợ chính MB Bank, nhà thầu xây dựng Long Giang, tư vấn giám sát ICP…

Chính thức khởi công ngày 9-8 vừa qua với quy mô 1.441 sản phẩm đa dạng gồm: thương mại dịch vụ, officetel, căn hộ - Happy One Morri không chỉ là dự án hoàn toàn mới tiếp theo được Vạn Xuân Group phát triển tại TPHCM mà còn góp phần khẳng định năng lực triển khai, nguồn lực tài chính và lộ trình phát triển sản phẩm ổn định, bền vững của Vạn Xuân Group.

Tiếp tục đặt yếu tố minh bạch và uy tín làm nền tảng xuyên suốt trong quá trình triển khai, ngay tại sự kiện ra quân ngày 10-10 sắp tới, thông tin về dự án: Cơ cấu sản phẩm, diện tích, các tiện ích nội khu, chương trình quà tặng… sẽ chính thức công bố. Đây cũng là lý do tạo nên sức hấp dẫn và tâm lý chờ đợi cho gần 3.000 CVTV tham gia. Đồng thời, CVTV tham dự sự kiện còn có cơ hội nhận về những phần quà giá trị.

Sự kiện ngày 10-10: “Đại sứ Mori - khai mở chuẩn sống chuyên gia” đánh dấu cột mốc chính thức công bố thông tin dự án đến với đông đảo khách hàng

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa với khả năng kết nối tiện ích ngoại khu đa dạng hiện tại và tương lai như: QL13 mở rộng 8 - 10 làn xe, tuyến Metro số 02, các TTTM, bệnh viện quốc tế, trường học các cấp… Happy One Mori còn được đầu tư 33 tiện ích chất lượng cao cùng 05 tiện ích “hi-end” nổi bật với không gian cảnh quan xanh mát, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, hồ bơi nước ấm chuẩn olympic, khu chiếu phim, khu vui chơi trẻ em… đáp ứng toàn diện nhu cầu sống – thư giãn – kết nối của cư dân.

Song song đó, Vạn Xuân Group cùng các đối tác đặt mục tiêu mang đến cho thị trường và cộng đồng một sản phẩm đẹp về thiết kế, chuẩn về chất lượng, an toàn trong pháp lý và mang lại giá trị cao cho mỗi chủ nhân sở hữu.

NGỌC CHI