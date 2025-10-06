Kinh tế

Địa ốc

Khánh Hòa có thêm dự án nhà ở xã hội

SGGPO

Ngày 6-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định chấp thuận giao chủ đầu tư Công ty CP Xây lắp Vật tư Kỹ thuật (đại diện liên danh với Công ty CP C-HOLDINGS và Công ty TNHH Tập đoàn Định An) thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 thuộc lô đất CT-04, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang.

Quyết định được căn cứ theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cho phép giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu, đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) không sử dụng vốn đầu tư công đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

dasua-2654346049.jpg
Một góc khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án Khu NƠXH CT-04 xây dựng trên khu đất khoảng 1,44ha, gồm công trình chung cư cao 16 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.179 tỷ đồng; cung cấp khoảng 840 căn hộ chung cư NƠXH, phục vụ nhu cầu gần 2.132 người. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ nay đến cuối quý 4-2027 sẽ hoàn thiện, bàn giao đưa công trình đi vào sử dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao chủ đầu tư.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 2 dự án NƠXH đang triển khai xây dựng với quy mô 3.809 căn. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành 2.181 căn NƠXH (đạt khoảng 76,63% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao).

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Khu đô thị An Bình Tân phường Nam Nha Trang tỉnh Khánh Hòa nhà ở xã hội dự án nhà ở xã hội Công ty CP Xây lắp Vật tư Kỹ thuật Công ty CP C-HOLDINGS Công ty TNHH Tập đoàn Định An

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn