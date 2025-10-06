Khánh Hòa có thêm dự án nhà ở xã hội

Ngày 6-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định chấp thuận giao chủ đầu tư Công ty CP Xây lắp Vật tư Kỹ thuật (đại diện liên danh với Công ty CP C-HOLDINGS và Công ty TNHH Tập đoàn Định An) thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 thuộc lô đất CT-04, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang.

Quyết định được căn cứ theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cho phép giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu, đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) không sử dụng vốn đầu tư công đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một góc khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án Khu NƠXH CT-04 xây dựng trên khu đất khoảng 1,44ha, gồm công trình chung cư cao 16 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.179 tỷ đồng; cung cấp khoảng 840 căn hộ chung cư NƠXH, phục vụ nhu cầu gần 2.132 người. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ nay đến cuối quý 4-2027 sẽ hoàn thiện, bàn giao đưa công trình đi vào sử dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao chủ đầu tư.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 2 dự án NƠXH đang triển khai xây dựng với quy mô 3.809 căn. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành 2.181 căn NƠXH (đạt khoảng 76,63% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao).

HIẾU GIANG