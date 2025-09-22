Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để giải quyết "điểm nghẽn" về giá đất

Sở Tư pháp TPHCM tham dự hội thảo tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc; Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT) Đoàn Thị Thanh Mỹ, và TS Cấn Văn Lực cùng chủ trì với sự tham dự của các chuyên gia, lãnh đạo địa phương tại 34 điểm cầu ở 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra một số điểm nghẽn liên quan đến quy định về giao đất cho thuê đất, chuyển mục đất sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; về giá đất… khi áp dụng Luật Đất đai năm 2024.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, việc sửa Luật Đất đai năm 2024 để mang tính thống nhất hơn. Theo đó, chúng ta nên xác định được vị trí, vai trò của Luật Đất đai trong hệ thống pháp luật hiện nay. Bởi Luật Đất đai tham gia tất cả các hoạt động của xã hội và là đối tượng điều chỉnh của nhiều luật khác. Chính vì thế, Luật Đất đai phải mang tính định hướng và những quy định nào liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất phải dẫn chứng theo Luật Đất đai.

“Liên quan đến giá đất hiện nay, chúng ta đã bàn rất nhiều. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kiểm soát được những thông tin đầu vào về giá đất và giá như thế nào thì phải do cơ quan nhà nước thực hiện. Chúng ta nên đẩy mạnh hệ thống trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về đất đai nhằm hướng tới mục tiêu có một giá đất sạch, giá đất chuẩn”, PGS-TS Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh.

Theo bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, dữ liệu đầu vào của giá đất quan trọng nhất vẫn là CSDL về đất đai. Khi chúng ta đã có CSDL đất đai trên phạm vi toàn quốc, đây là thông tin quan trọng để phát triển thị trường giao dịch về đất đai. Càng nhiều giao dịch đất đai, giá đất sẽ được minh bạch, chuẩn sát với thực tế hơn. Ngoài ra, CSDL sẽ giúp cho thủ tục hành chính diễn ra nhanh gọn hơn rất nhiều.

"Hiện nay, chính quyền địa phương hai cấp có thể khó khăn trong giai đoạn này. Thế nhưng khi chúng ta quyết tâm đồng bộ từ thể chế chính sách cho đến việc thực thi về CSDL giao dịch trong thủ tục hành chính thì chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay”, bà Phạm Thúy Hạnh chia sẻ.

THANH HIỀN