Xác minh, làm rõ vụ clip giành giật phiếu mua căn hộ

Chiều 28-9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TPHCM.

Trong clip có hình ảnh 2 phụ nữ nhảy lên bàn giành giật phiếu đặt chỗ mua căn hộ. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây là “màn diễn” của những người môi giới nhằm "câu view" bán căn hộ.

Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội

Trước sự việc trên, ngày 29-9, phóng viên Báo SGGP đã liên hệ với đại diện chủ đầu tư là Công ty Capital Land, để tìm hiểu thực hư. Phía chủ đầu tư cho biết đây là sự kiện ra mắt đặc biệt dự án Orchard Grand (tọa lạc tại phường Bình Dương, TPHCM) của công ty, được tổ chức tại một tòa nhà trên đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM. Sự kiện đã thu hút hơn 950 lượt người tham dự.

Theo chủ đầu tư, đoạn clip nói trên ghi lại khoảnh khắc vào giai đoạn cuối của sự kiện. Ngay lập tức, đội ngũ nhân sự của công ty đã được triển khai tăng cường nhằm kiểm soát, hỗ trợ và ổn định tình hình. Chủ đầu tư đang rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa và kiểm soát những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Hiện cơ quan chức năng phường An Khánh, TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ việc.

PHƯƠNG LÊ

