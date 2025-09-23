Nhiều dự án ở Khánh Hòa được Phó Thủ tướng Thường trực gỡ vướng mắc

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo để giải phóng nguồn lực phát triển; không để lãng phí kéo dài, không để xảy ra vi phạm; không đùn đẩy trách nhiệm; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm với tinh thần trong sáng...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc tại dự án Khu đô thị Mỹ Gia, phường Nam Nha Trang, ngày 23-8. Ảnh: HIẾU GIANG

Những dự án thuộc diện phải thanh tra, kiểm tra thì thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định tại pháp luật về thanh tra, kiểm tra; khẩn trương tập trung triển khai thực hiện, sớm có kết quả, kết luận làm cơ sở xác định sai phạm (nếu có) để xử lý các nguồn lực. Chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra những nội dung có dấu hiệu sai phạm liên quan tới khó khăn, vướng mắc của từng dự án; tuyệt đối không lợi dụng để thanh tra tràn lan, gây khó cho doanh nghiệp.

Nội dung kết luận thanh tra có cơ sở pháp lý, phải khách quan, công tâm, khẳng định sự thật, làm rõ nội dung sai phạm, trách nhiệm nếu có; đề xuất, kiến nghị giải pháp, phương án khắc phục xử lý; không được lợi dụng nhiệm vụ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho đối tượng thanh tra và các đối tượng liên quan...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, ngày 23-8. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đó, dự án chứa nước Tà Rục đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát các quy định của pháp luật, đồng thời xem xét, áp dụng các quan điểm, giải pháp, nguyên tắc nêu tại Nghị quyết số 233 của Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - nhà đầu tư và không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Đối với dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá, đây là một trong những dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ (gần 30 năm). Do đó, thống nhất với kiến nghị của tỉnh, giao cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiến hành thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Dự án khách sạn Bạch Việt (Bavico), phường Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với dự án khách sạn Bạch Việt (Bavico), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thi hành Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5 và Bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án Quân sự Trung ương theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự án khu đô thị Mỹ Gia: Tỉnh Khánh Hòa rà soát, tập hợp hồ sơ dự án và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có báo cáo đề xuất, kiến nghị cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an tỉnh xin ý kiến của Bộ Công an, Viện KSND tối cao, xác định những nội dung liên quan đến xử lý vật chứng, tài sản bảo đảm thi hành án dân sự trong vụ án để có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, phường Bắc Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với 12 dự án có loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở, tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu đề xuất giải pháp, phương án xử lý các nội dung vướng mắc của dự án theo thẩm quyền để đảm bảo lợi ích của người dân đã thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính.

HIẾU GIANG