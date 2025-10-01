TPHCM thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và 38 chi nhánh văn phòng trực thuộc

Ngày 1-10, UBND TPHCM đã ban hành quyết định về tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) trên cơ sở hợp nhất VPĐKĐĐ TPHCM, VPĐKĐĐ tỉnh Bình Dương và VPĐKĐĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Cán bộ - công chức làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 36 theo quyết định mới. Ảnh: QUANG VŨ

Theo quyết định, VPĐKĐĐ TPHCM có chức năng thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn TPHCM.

VPĐKĐĐ TPHCM có trụ sở làm việc chính tại 12 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định; cơ sở 2 tại 321 Phú Lợi, phường Phú Lợi; cơ sở 3 tại 1939 Quốc lộ 55, xã Long Điền.

Về cơ cấu tổ chức, VPĐKĐĐ TPHCM có Giám đốc và các Phó Giám đốc; có 5 phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận, Phòng Kỹ thuật Địa chính và Lưu trữ, Phòng Pháp chế và kiểm soát cải cách hành chính.

Ngoài ra, TPHCM có 38 chi nhánh VPĐKĐĐ trực thuộc VPĐKĐĐ thành phố. Theo đó, mỗi chi nhánh VPĐKĐĐ chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn từ 2 đến 7 xã tùy theo đơn vị. Riêng Chi nhánh VPĐKĐĐ số 38 phụ trách địa bàn đặc khu Côn Đảo. Các Chi nhánh VPĐKĐĐ trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VPĐKĐĐ TPHCM trong phạm vi khu vực tương ứng được giao phụ trách.

Tùy điều kiện địa bàn và tình hình thực tế, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh phạm vi địa bàn khu vực liên xã, phường phụ trách của các chi nhánh, đảm bảo thực hiện hiệu quả, hiệu năng về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

THANH HIỀN - QUANG VŨ