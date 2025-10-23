TPHCM: Xử lý gần 3.500 trường hợp chạy mô tô, xe máy trên vỉa hè

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM xử lý gần 3.500 trường hợp mô tô, xe máy đi trên vỉa hè.

Chiều 23-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục phạt nghiêm người chạy mô tô, xe gắn máy trên vỉa hè

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng PC08, Công an TPHCM, cho biết, trong 10 tháng đầu năm, CSGT thành phố xử lý gần 3.500 người điều khiển mô tô, xe máy đi trên vỉa hè.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, người điểu khiển mô tô, xe máy đi trên vỉa hè là vi phạm pháp luật về giao thông, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng. Hành vi này có thể dẫn đến tai nạn, mất an toàn, đặc biệt với người đi bộ.

“Mô tô, xe máy đi trên vỉa hè làm cho bức tranh chung của TPHCM không đẹp, văn hóa tham gia giao thông trên các khu vực, tuyến đường không hay”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam thông tin tại họp báo

Do đó, lực lượng CSGT TPHCM tập trung xử lý người điều khiển mô tô, xe máy đi trên vỉa hè bằng hình thức xử lý trực tiếp và phạt nguội. Trong gần 3.500 trường hợp bị xử phạt, có nhiều trường hợp CSGT phát hiện qua hình ảnh do lực lượng ghi hình hoặc người dân cung cấp.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam đánh giá, qua việc tập trung xử lý, tình trạng này đã giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. “Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ phối hợp công an cấp xã và người dân xử lý nghiêm hành vi này. Người dân có thể gửi hình ảnh vi phạm để CSGT làm căn cứ xử lý. Việc phạt nguội cũng sẽ được tăng cường, đúng theo chủ trương của Bộ Công an về việc hạn chế CSGT trực tiếp xử phạt ngoài đường”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam khẳng định.

118 phường, xã, đặc khu đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã

Trao đổi về tiến độ tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM, cho biết, đến nay toàn TPHCM đã có 118/168 xã, phường, đặc khu hoàn thành tổ chức đại hội, đạt hơn 70% tiến độ kế hoạch.

Trong thời gian diễn ra đại hội, MTTQ các cấp đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, người yếu thế, công nhân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các cấp thực hiện các hoạt động an sinh đạt hơn 40 tỷ đồng. Tại đại hội của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, cũng đã vận động, đóng góp ủng hộ nhân dân Cuba và đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Đây là điểm nhấn thể hiện rõ bản sắc “Thành phố nghĩa tình”, lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Phùng Thái Quang trao đổi tại họp báo

Qua 118 đại hội, chất lượng tổ chức được nâng cao rõ rệt. Các đại hội bước đầu tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến tổ chức trong tháng 12-2025.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương còn lại hoàn thành đại hội trong tháng 10-2025, bảo đảm tiến độ chung.

Khắc phục, xử lý biển báo và đèn tín hiệu giao thông bị che khuất

Tại họp báo, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, một số nhà dân dọc tuyến đường thường sử dụng mái che, dù, biển hiệu… che khuất các biển báo và đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra, một số cây xanh dọc tuyến đường cũng ảnh hưởng đến biển báo.

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin tại họp báo

Nhằm khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, cắt tỉa nhánh cây xanh che khuất biển báo, bổ sung hệ thống biển báo trên trụ cần vươn, giá long môn, bổ sung biển báo bên trái hướng lưu thông để tăng cường tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Đối với mái che di động, dù, biển hiệu… Sở Xây dựng thường xuyên yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với UBND cấp xã có biện pháp xử lý triệt để.

TPHCM dự kiến đầu tư 3 cảng hành khách quốc tế Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch TPHCM, thông tin về việc thí điểm đón tàu khách quốc tế tại cảng Cái Mép - Thị Vải. Cụ thể, từ nay đến tháng 6-2026, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp ban quản lý các cảng tại khu vực này nhằm hoàn thiện hồ sơ xin phương án thí điểm đón tàu khách quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo thông tin tại họp báo Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ban đầu đây là cảng hàng hóa. Do đó, để đón hành khách thì phải điều chỉnh hạ tầng và chuẩn bị nguồn nhân lực tại cảng để đáp ứng nhu cầu, xu thế khách du lịch bằng tàu biển tăng. Do đó, Sở Du lịch cũng sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhằm tiếp nhận tốt hơn tàu khách quốc tế, nhất là việc làm thủ tục bổ sung công năng chứ không chỉ thí điểm. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Xây dựng đã phối hợp sở, ngành tham mưu các dự án ưu tiên đầu tư cho vận tải đường thủy, hình thành cảng hành khách. Trong đó, giai đoạn 2026-2030, dự kiến đầu tư 3 dự án cảng hành khách quốc tế nằm ở khu vực Vũng Tàu và khu vực Khánh Hội nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch bằng tàu biển.

CẨM TUYẾT