Phạt tài xế lái xe buýt leo lên vỉa hè

Làm việc với Cảnh sát giao thông, tài xế cho biết khi đến gần giao lộ, do đường đông người, sợ trễ giờ nên điều khiển xe buýt leo lề để vượt các xe khác. Với hành vi trên, tài xế sẽ bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 7-10, thông qua mạng xã hội, đội Cảnh sát giao thông An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) ghi nhận hình ảnh phản ánh về một xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa có hành vi đi lên vỉa hè để vượt dòng xe đang di chuyển chậm.

Sau khi xác minh, đội CSGT An Sương đã mời tài xế liên quan đến trụ sở đơn vị làm việc. Người điều khiển xe buýt biển số 51B-309.xx tuyến An Sương – Hậu Nghĩa bị phản ánh trên mạng xã hội là ông N.V.B, sinh năm 1978, ngụ tỉnh Tây Ninh.

Ông B cho biết, trưa 7-10, ông điều khiển xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Khi đến gần giao lộ, do đường đông, sợ trễ giờ, nên ông đã điều khiển xe buýt leo lề để vượt các xe khác.

CSGT kiểm tra và làm việc với lái xe B

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B. về hành vi “điều khiển xe ô tô đi trên vỉa hè”.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như trên thể hiện quyết tâm của Đội CSGT An Sương nói riêng và của toàn lực lượng CSGT nói chung trong việc lập lại trật tự giao thông và bảo đảm an toàn cho mỗi người dân khi tham gia giao thông.

VĂN CHÂU