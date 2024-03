TPHCM: Xử lý triệt để các bến thủy nội địa hoạt động "chui"

Sở GTVT TPHCM đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan, Công an TP Thủ Đức và công an các quận huyện liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với các bến thủy nội địa hoạt động "chui".

Chiều 27-3, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hoà An cho biết, thời gian qua, sở nhận được đơn phán ánh của người dân các bến thủy nội địa bốc dỡ vật liệu xây dựng chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động. Cụ thể, khu vực hai bên cầu Long Đại thuộc phường Long Bình, TP Thủ Đức và khu vực hai bên cầu Tạ Quang Bửu thuộc phường 5, quận 8 hoạt động gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và an toàn công trình cầu.

Hiện nay trên địa bàn TP còn nhiều bến buôn bán vật liệu hoạt động "chui". Ảnh: QUỐC HÙNG

Để xử lý triệt để các bến thủy nội địa hoạt động chưa được công bố của cơ quan có thẩm quyền và tăng cường công tác quản lý và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ; bảo vệ hành lang sông, kênh, rạch và bảo đảm vệ sinh môi trường, Sở GTVT TP đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan, Công an TP Thủ Đức và công an các quận huyện liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với các bến thủy nội địa nêu trên.

Đề nghị UBND TP Thủ Đức, UBND quận 8, Công an TP Thủ Đức và Công an quận 8 chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Công an TP và Sở GTVT kiểm tra xử lý triệt để tình trạng bến thủy nội địa hoạt động nêu trên. Thanh tra Sở GTVT phối hợp chặt chẽ Công an TP, UBND TP Thủ Đức và UBND quận 8 trong công tác kiểm tra, xử lý đối với các bến thủy nội địa chưa được công bố của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

QUỐC HÙNG