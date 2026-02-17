Trang nghiêm lễ chào cờ sáng mùng 1 tết của Trung đoàn tàu ngầm 196

Sáng mùng 1 tết, trong không khí thiêng liêng của thời khắc đầu xuân mới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 chỉnh tề quân phục, trang nghiêm dự lễ chào cờ đầu năm.

Giữa tiết trời xuân trong trẻo, sân chào cờ như lắng lại khi Quốc kỳ từ từ tung bay trong tiếng Quốc ca hùng tráng. Khoảnh khắc ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cảm nhận rõ niềm tự hào, trách nhiệm và danh dự của người lính Hải quân.

Dù xuân đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhưng tại trung đoàn nền nếp chính quy vẫn được duy trì nghiêm túc; các vị trí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn vững vàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Phạm Văn Sơn, Chính ủy Trung đoàn chúc tết chỉ huy các cơ quan, đơn vị

Sau nghi thức chào cờ trang trọng, Trung đoàn trưởng thay mặt Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đọc Thư chúc tết gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình quân nhân trong đơn vị.

Cùng với đó, chỉ huy trung đoàn đã trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao trong chuỗi hoạt động đón xuân vừa qua. Những phần thưởng dành cho hội thi “Gói bánh chưng xanh”, “Trang trí phòng đón xuân”, “Mâm cơm tất niên, ấm tình đồng đội”… không chỉ ghi nhận sự khéo léo, sáng tạo mà còn tôn vinh tinh thần đoàn kết, gắn bó trong toàn đơn vị.

Đứng dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thấm thía lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần cảnh giác, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Xuân mới mở ra niềm tin mới, nhưng nhiệm vụ bảo vệ biển đảo chưa bao giờ vơi nhẹ.

Lễ chào cờ sáng mùng 1 khép lại trong sự trang nghiêm và niềm xúc động sâu lắng. Từ sân chào cờ đầu xuân, niềm tin, ý chí và quyết tâm được tiếp thêm mạnh mẽ; để dù phía trước còn nhiều thử thách, Trung đoàn 196 vẫn vững vàng, lặng thầm mà kiên định, hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Một số hình ảnh buổi chào cờ sáng mùng 1 tết:

Lễ chào cờ sáng mùng 1 tết của Trung đoàn 196 tàu ngầm thuộc Vùng 4 Hải quân

Chỉ huy trung đoàn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Lãnh đạo trung đoàn chúc tết, lì xì cho các em nhỏ

Sau lễ chào cờ là các hoạt động vui chơi, thể thao

ĐỖ TRUNG