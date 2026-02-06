Lữ đoàn tàu ngầm 189 thăm, chúc Tết Đảng bộ TPHCM

Cùng tiếp đoàn có đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tiếp đoàn công tác của Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân

Báo cáo đến lãnh đạo thành phố, Thượng tá Nguyễn Tiến Đoạt, Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân cho biết, năm 2025, Lữ đoàn 189 cùng toàn thể cán bộ, thủy thủ tàu 183 – TPHCM, tàu 187 – Bà Rịa – Vũng Tàu luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, phát huy truyền thống “Đoàn kết, Kỷ luật, Bí mật, Quyết thắng”; chủ động, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc góp phần tô thắm thêm truyền thống của đơn vị sau gần 15 năm xây dựng và trưởng thành.

Quang cảnh buổi tiếp

Trong đó, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, làm chủ trang thiết bị hiện đại, bảo đảm mọi mặt cho các tàu ngầm thực hiện nhiệm vụ; chú trọng xây dựng Lữ đoàn thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho cán bộ, thủy thủ tàu ngầm.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 12-8-2025, Lữ đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ trưởng Lữ đoàn 189 bày tỏ, để có được những thành tích đáng tự hào đó có sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, chính quyền và nhân dân cả nước, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM trao quà đến đoàn công tác của Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân

Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân tặng quà, chúc tết lãnh đạo TPHCM

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đã thông tin những nét nổi bật của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Đồng chí nhấn mạnh, để đất nước và TPHCM hòa bình, ổn định, tập trung phát triển kinh tế - xã hội có sự đóng góp to lớn của các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng; trong đó có lực lượng Hải quân Nhân dân Anh hùng nói chung cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189, cán bộ, thủy thủ tàu 183 – TPHCM, tàu 187 – Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông bày tỏ niềm vui trước những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc và mong muốn tập thể Lữ đoàn 189 cùng cán bộ, thủy thủ tàu tiếp tục phát huy truyền thống Hải quân Nhân dân Anh hùng; luôn vững vàng nơi biển, đảo tiền tiêu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân tặng quà kỷ niệm đến đồng chí Đặng Minh Thông,﻿ Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ của đơn vị cùng gia đình đón một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MẠNH THẮNG