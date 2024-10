Trắng tay vụ cá lồng ở vịnh Lăng Cô

>>> Video: Tan hoang khu vực nuôi cá lồng ở thị trấn Lăng Cô

Ông Lê Văn Thọ (tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô) cùng mọi người thu dọn rác, sửa sang lại lồng bè nuôi cá bị sóng đánh tơi tả, cho biết, khu vực cửa biển Lăng Cô (còn gọi là vịnh Lăng Cô) và đầm Lập An có hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng với các loại cá đặc sản, giá trị thương phẩm cao như: cá chim trắng, chim hồng, vược, mú, bớp,… Bà con thả nuôi các loại cá từ đầu năm 2024, sau 10 tháng chăm sóc đã bước vào thời kỳ thu hoạch. "Do đầu ra bị chậm nên chúng tôi chưa kịp thu hoạch bè. Giờ thì không còn gì nữa, cá trôi đi theo con sóng lớn hết rồi. Mỗi lồng có khoảng 200 con cá thương phẩm, trọng lượng 2-3kg/con. Vị chi thiệt hại hơn 100 triệu đồng/lồng", ông Thọ cho biết.

Tương tự, ở khu vực xóm Cầu Cũ, thôn Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, hơn 20 hộ nuôi cá vẩu, cá dìa nước lợ cũng trắng tay sau bão số 6. Hiện người dân mong được khoanh nợ, giãn nợ ngân hàng để mọi người tiếp tục vay vốn, sửa chữa lồng bè cũng như mua con giống để tiếp tục thả nuôi cá vào mùa sau.

Ông Vương Đình Tuân, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho biết, sóng biển và gió bão số 6 đã nhấn chìm, đánh trôi dạt 86 ghe thuyền neo đậu tại địa phương hiện đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy, trong đó có 2 thuyền đánh cá công suất nhỏ bị hư hỏng nặng. 105 hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại nặng và 39 chòi rớ ở khu vực vịnh Lăng Cô và đầm bị Lập An sập đổ hoàn toàn.

Hàng ven biển của thị trấn Lăng Cô bị sập, đổ hơn 70%; 10 gian hàng Phố đi bộ Nguyễn Văn sập đổ hoàn toàn. Hơn 400 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 77 nhà tốc mái từ 70 đến 100% và 62 nhà tốc mái từ 50 đến 70%... Nhiều công trình dân sinh và một số tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng.

Nỗ lực hỗ trợ người dân Lăng Cô sửa chữa lại nhà cửa hư hỏng để sớm ổn định cuộc sống sau bão số 6

“Ngay sau khi bão tan, địa phương chỉ đạo các lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Lăng Cô, Đại đội 1 cơ động Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng các phương tiện như xe múc, xe ben, máy cưa để dọn dẹp cây ngã đổ, thông các tuyến đường; dọn dẹp, giúp lợp lại mái nhà cho những hộ dân bị thiệt hại nặng. Đồng thời thống kê thiệt hại để sớm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão số 6 gây ra…”, ông Tuân cho biết.

VĂN THẮNG