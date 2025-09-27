Xã hội

Ngày 27-9, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM phối hợp Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2025 với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”.

Tiết mục tuyên truyền về an toàn giao thông tại ngày hội

Ngày hội nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, hình thành thói quen đúng và ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là tân sinh viên. Chương trình có nhiều hoạt động như: tuyên truyền thực hiện “3 không - 3 có”, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, gian hàng sân chơi pháp luật, cuộc thi ảnh “Nét đẹp văn hóa giao thông”.

Thanh niên tham gia tập huấn về an toàn giao thông

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh cho biết, dù tình hình an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nguy cơ tai nạn, ùn tắc, vi phạm ở nhóm thanh niên, sinh viên. Đồng chí đề nghị các cơ sở Đoàn - Hội đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức số (clip, infographic, podcast…), triển khai mô hình “Cổng trường học an toàn”, đồng thời khuyến khích đoàn viên tích cực tham gia tập huấn kỹ năng lái xe an toàn.

Đồng chí Lê Tuấn Anh phát biểu khai mạc

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam TPHCM trao bằng khen cho 28 cá nhân tiêu biểu trong xây dựng văn hóa giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

554982130_1184984596992881_42839810100243599_n.jpg
Các cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen tại ngày hội
CẨM TUYẾT

Từ khóa

Thanh niên Văn hóa giao thông Năm 2025 TPHCM Thành Đoàn TPHCM Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Tôi yêu Tổ quốc tôi

