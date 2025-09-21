Thanh niên lội bùn dọn rác, khơi thông dòng chảy kênh rạch

Ngày 21-9, đoàn viên, thanh niên TPHCM đã đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 161, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”.

Tại xã Nhà Bè, hàng trăm thanh niên cùng nhau vớt rác, chai nhựa, túi nilon… ở Rạch Chùa lớn 1 và Rạch Chùa lớn 2. Sau khi được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, bao tải, rổ, các nhóm bạn trẻ nhanh chóng tỏa đi thu gom từng vật dụng trôi nổi.

Đoàn viên, thanh niên vớt rác, trả lại sự thông thoáng cho Rạch Chùa lớn 2

Giữa trưa nắng, dưới lòng Rạch Chùa lớn 2, bạn Trần Kim Du (sinh năm 2003, đoàn viên xã Nhà Bè) miệt mài lội bùn nhặt rác. Hai tay Du thoăn thoắt vớt từng chai nhựa, túi nilon bỏ vào chiếc rổ đã đầy. Nở nụ cười, Du nói: “Đâu khó, có thanh niên. Rác có bẩn mấy cũng phải đưa lên bờ, mang đi xử lý để kênh rạch thông thoáng. Nhìn thành quả tích cực sau dọn dẹp, mình thấy mọi vất vả đều xứng đáng”.

Trên bờ, đồng đội chuyền tay nhau những bao tải rác nặng trĩu rồi tập kết chờ xe đến thu gom. Chỉ sau vài giờ làm việc khẩn trương, hăng say, rạch đã dần sạch sẽ.

Tại Rạch Chùa lớn 1, hơn 50 tình nguyện viên Câu lạc bộ (CLB) Sài Gòn Xanh cũng tích cực tham gia dọn rác. Anh Nguyễn Lương Ngọc, Chủ nhiệm CLB, nhắn gửi: “Chúng tôi mong mỗi người dân nâng cao ý thức, đừng vứt rác bừa bãi xuống kênh rạch”.

Tình nguyện viên tất bật phân loại rác

Là người dân sống gần Rạch Chùa lớn 2, bà Phạm Thị Liên (sinh năm 1960) chia sẻ: “Mỗi khi mưa lớn, rác ùn ứ làm nước đen ngòm, bốc mùi khó chịu. Hôm nay thấy mấy cháu thanh niên lội bùn, lôi từng mớ rác lên, tôi vừa thương vừa mừng”.

Bà Liên kể, những năm qua, có nhiều đợt tình nguyện đến vớt rác, nhưng chỉ ít lâu sau tình trạng ô nhiễm lại tái diễn. “Muốn giải quyết dứt điểm thì cần biện pháp lâu dài và quan trọng hơn là ý thức của mỗi người dân”, bà Liên bày tỏ.

Lượng rác vớt được ở Rạch Chùa lớn 1

Rác được thu gom xử lý

Song song đó, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa mang đậm dấu ấn sức trẻ tình nguyện cũng được triển khai tại xã Nhà Bè như: trồng hoa tạo cảnh quan tại bồn hoa ở Cầu Trắng, hưởng ứng phát động phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025-2030; tổ chức ngày hội “Sống xanh” tại Khu căn hộ New SaiGon; tuyên truyền về hạn chế sử dụng rác thải nhựa, túi nilon tại chợ Trần Thị Tao;...

Đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh tại Rạch Chùa lớn 1

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM chia sẻ, các công trình, hoạt động là lời khẳng định mạnh mẽ của tuổi trẻ TPHCM về trách nhiệm và khát vọng chung tay vì một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng với lễ ra quân tại điểm cấp thành phố được tổ chức ở xã Nhà Bè, 100% Đoàn các phường, xã, đặc khu tại TPHCM cùng thực hiện các công trình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 161. Có hơn 37.000 lượt đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia; hơn 55.000 giờ tình nguyện; với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,2 tỷ đồng.

Các em học sinh vượt khó học giỏi nhận học bổng tại chương trình

Các hộ gia đình nhận cây xanh

Trong lễ ra quân, Hội LHTN Việt Nam TPHCM và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tặng 20 suất học bổng (mỗi suất bao gồm 1 triệu đồng, tập vở, bút bi) đến học sinh vượt khó học giỏi. Thành Đoàn TPHCM tặng 30 cây xanh cho người dân. Ban Thường vụ xã Nhà Bè tặng 10 thùng đựng rác thải cho các hộ dân.

