Sáng 22-5, tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ trao Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2026.

Tham dự có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng; Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí khu vực Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và TPHCM.

Các đại biểu đại diện Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí TPHCM dự lễ

Theo Ban tổ chức, đây là năm đầu tiên Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung hoạt động dưới “mái nhà chung” sau khi sáp nhập 3 cụm thi đua. Giải báo chí được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch; phản ánh các vấn đề về con người, văn hóa, lịch sử, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc địa phương khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Các tác phẩm dự giải tập trung phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đề xuất giải pháp trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh; giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, kinh tế biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa gắn với bảo tồn bản sắc các dân tộc; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, kinh tế lâm nghiệp, ngành nghề truyền thống, liên kết vùng, hội nhập kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức giải

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với giới báo chí và sự phát triển chung của vùng đất giàu tiềm năng, bản sắc. Thời gian qua, báo chí khu vực đã đồng hành với tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung nói chung; vừa tuyên truyền, cổ vũ mô hình hay, cách làm sáng tạo, vừa là cầu nối phản biện xã hội tích cực.

Theo ông Nguyễn Minh, sự phản ánh khách quan, trung thực, xây dựng của báo chí đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thúc đẩy tiến bộ xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển kinh tế.

Các tác phẩm đã phản ánh sinh động các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và an sinh xã hội; cổ vũ gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giáo dục truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

Phát biểu đáp từ, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cảm ơn tỉnh Lâm Đồng và các nhà tài trợ đã đồng hành với các cơ quan báo chí. Đồng thời, ông mong muốn đội ngũ phóng viên, nhà báo tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2026 thu hút gần 400 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình báo chí. Hội đồng sơ khảo chọn 120 tác phẩm vào vòng chung khảo; Hội đồng chung khảo lựa chọn 22 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao chứng nhận cho nhóm tác giả đoạt giải nhất

Giải nhất thể loại báo in và điện tử thuộc về phóng sự 5 kỳ “Bồi lắng lòng hồ thủy điện: Mối họa vượt ‘lằn ranh đỏ’” của nhóm tác giả Ngô Nhật Lân, Nguyễn Tiến Đông, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Giải nhất thể loại phát thanh - truyền hình thuộc về phim tài liệu “Ươm mầm xanh bản Đòong” của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Thị Diệu Minh, Trần Văn Tú, Đặng Văn Sơn, Võ Minh Quốc, Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Trị.

Ở thể loại báo in và điện tử, 2 giải nhì được trao cho tác phẩm 5 kỳ “Hành trình 40 năm từ công cuộc đổi mới đến kỷ nguyên vươn mình” của tác giả Trương Xuân Thiên, Tạp chí Kinh tế Việt Nam; và tác phẩm phóng sự 4 kỳ “Lằn ranh của biển” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Nhàn, Hồ Minh Vân, Huỳnh Thị Thanh Hiền, Dương Thị Nguyệt Nga, Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng.

Giải nhì loại hình phát thanh - truyền hình

Ở thể loại phát thanh - truyền hình, 2 giải nhì thuộc về tác phẩm phóng sự truyền hình “Hiểm họa bị nhấn chìm” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Dũng, Lang Văn Linh, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An; và tác phẩm phát thanh 2 kỳ “KPI - Động lực cải cách từ Khánh Hòa đến toàn quốc” của tác giả Võ Thái Bình, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn (bìa phải), Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Chủ tịch Hội đồng chung khảo trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải nhì

Ở thể loại báo in và điện tử, 3 giải ba được trao cho loạt bài 3 kỳ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhìn từ truyền thống gia đình” của nhóm tác giả Trịnh Hiền Thu, Nguyễn Nhã Trung Ân, Trịnh Thị Phương, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi; tác phẩm phóng sự 5 kỳ “Lỗ hổng trong quản lý, kiểm soát xe hai khúc ‘biển số Lào’” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Xuân Tiến, Lê Hữu Quyết, Thông tấn xã Việt Nam; và tác phẩm phóng sự, ghi chép 5 kỳ “Công bộc của dân” của nhóm tác giả Nguyễn Đình Lâm, Phạm Thanh Long, Phạm Công Định, Phạm Văn Kỳ, Nguyễn Mạnh Hùng, Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa.

Nhóm tác giả đoạt giải ba

Ở thể loại phát thanh - truyền hình, 3 giải ba được trao cho phóng sự truyền hình “Vệt phóng sự về mưa lũ và giúp dân xây nhà chiến dịch Quang Trung” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ái Linh, Trần Phương Vũ, Tạ Huỳnh Danh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8); phóng sự phát thanh “Ai giữ lương tâm cho nghề giữ trẻ” của nhóm tác giả Bùi Thị Hồng Ngọc, Phan Thị Thanh Thủy, Từ Thị Xuân Yến, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi; và phóng sự phát thanh “Đường đến lòng dân” của nhóm tác giả Lê Thị Kiều Oanh, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Hưng Phúc, Đặng Ngọc Dũng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Nhóm tác giả nhận giải khuyến khích

PHÚ NGÂN