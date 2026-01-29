Trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 đến đảng viên phường Đức Nhuận (TPHCM)

Ngày 29-1, Đảng ủy phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền và đồng chí Phan Thị Thanh Phương trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận.

Hiện Đảng bộ phường Đức Nhuận có 59 tổ chức đảng trực thuộc, với 2.337 đảng viên. Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Đảng bộ phường Đức Nhuận công bố Quyết định thành lập mới 1 tổ chức đảng, tiếp nhận 2 tổ chức đảng về trực thuộc Đảng ủy phường. Qua đó, nâng tổng số tổ chức đảng lên 62, với 2.353 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên ưu tú

Đảng viên phường Đức Nhuận nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2

Trong đợt này, phường Đức Nhuận có 41 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng 80, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Dịp này, Đảng bộ phường Đức Nhuận trao tặng Bộ tài liệu nghiệp vụ công tác Đảng đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, nhằm phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới.

THÁI PHƯƠNG