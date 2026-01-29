Phường Phú Thạnh (TPHCM) trao Huy hiệu Đảng đến 22 đảng viên

Dịp này, Đảng bộ phường Phú Thạnh có 22 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên lão thành, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn, với kinh nghiệm hiện có, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, những tấm gương sáng ngời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho sự phát triển của địa phương và TPHCM.

Đồng chí Võ Công Thành phát biểu tại buổi lễ

Thông tin thêm tại buổi lễ, đồng chí Võ Công Thành khẳng định quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trước mắt là tập trung chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón tết; đồng thời, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thạnh Nguyễn Thị Chiên trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao đến đảng viên Huỳnh Văn Hiền (Chi bộ khu phố 42), ghi dấu nửa thế kỷ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong hàng ngũ của Đảng.

Đón nhận phần thưởng cao quý, đảng viên Huỳnh Văn Hiền bày tỏ niềm tự hào khi luôn giữ trọn niềm tin vào Đảng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững phẩm chất người đảng viên, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.

Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh Phan Sĩ Đạt trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh tiếp nhận danh sách đoàn viên, hội viên ưu tú do Đoàn phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và Công đoàn phường giới thiệu, làm cơ sở tiếp tục bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng trong thời gian tới.

Tin liên quan 23 đảng viên phường Phú Thạnh nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

CẨM TUYẾT