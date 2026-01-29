Trung tướng Mai Hoàng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sáng 29-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Đại tá Lê Hãn (sinh năm 1930), nguyên Quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7, con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM thắp hương Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trong không khí ấm áp tại nhà riêng đồng chí Lê Hãn, Giám đốc Công an TPHCM gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hãn. Trung tướng Mai Hoàng chia sẻ, đây là phần thưởng rất vinh dự và cao quý. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe đến đồng chí Lê Hãn, mong đồng chí tiếp tục là tấm gương cho thế hệ sau học tập.

Do tuổi cao, sức khỏe yếu, đồng chí Lê Hãn không thể trò chuyện lâu nhưng khi được gắn Huy hiệu, đồng chí xúc động gửi gắm lời chúc đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Có mặt tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Sơn, nguyên trợ lý của đồng chí Lê Hãn cách đây 46 năm, hiện là Phó Bí thư Chi bộ khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa, bày tỏ xúc động và tự hào khi người thủ trưởng của mình được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng chí mong Đại tá Lê Hãn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương cho con cháu và cán bộ, đảng viên tại địa phương.

Lãnh đạo Công an TPHCM gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Hãn

Thay mặt gia đình, ông Lê Khánh Hưng, con trai đồng chí Lê Hãn, gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo và địa phương đã đến thăm hỏi, chúc mừng. Ông cho biết, việc đồng chí Lê Hãn được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự lớn của gia đình, đúng vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Lê Hãn xúc động khi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Lê Hãn sinh năm 1930, quê tỉnh Quảng Trị, là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa. Tham gia cách mạng từ rất sớm, từ tháng 6-1945, đồng chí đã hoạt động trong tổ chức Việt Minh bí mật tại Quảng Trị. Giai đoạn 1945-1946, đồng chí là tiểu đội trưởng Đại đội Lê Hồng Phong tại Quảng Trị. Từ năm 1946 đến 1950, đồng chí công tác tại Phòng Kỹ thuật - Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Từ năm 1950 đến 1953, đồng chí được cử ra Việt Bắc học pháo binh; sau đó sang Liên Xô học tập về không quân; tiếp tục học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong giai đoạn 1960-1964. Từ năm 1964 đến 1976, đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Giám đốc xưởng máy bay, Phó phòng Kỹ thuật tên lửa, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chỉ huy phó công trình xây dựng đảng Hồ Chí Minh thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không không quân Hà Nội. Sau ngày đất nước thống nhất, từ năm 1976 đến 1978, đồng chí là Cục phó Cục Quản lý Xí nghiệp, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Giai đoạn 1982-1992, đồng chí là Cục phó, Quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7. Năm 1992, đồng chí nghỉ hưu, sinh hoạt Đảng tại phường 7, quận 3 (trước đây). Hiện đồng chí đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa.

CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT