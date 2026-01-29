Tỉnh Đồng Tháp trao Huy hiệu Đảng dịp 3-2

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 804 đảng viên. Trong số này có 796 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và 8 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Ngày 29-1, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là hành trình thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng trung thành son sắt của người đảng viên Cộng sản. Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp trong quá khứ, mà còn là trách nhiệm chính trị, đòi hỏi các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, truyền lửa cách mạng, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh và công tác xây dựng Đảng.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền hành chính liêm chính, kỷ cương, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo Quyết định ngày 27-1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; số đảng viên còn lại được tặng Huy hiệu từ 30-60 năm tuổi Đảng. Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Tháp có 7 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng dịp 3-2.

NGỌC PHÚC