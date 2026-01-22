Phường Diên Hồng: Tập trung lập lại trật tự, mỹ quan đô thị

Tập trung lập lại trật tự, mỹ quan đô thị là một trong những mục tiêu được Đảng ủy phường Diên Hồng (TPHCM) đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, ngày 22-1.

Năm 2025, phường Diên Hồng thu ngân sách Nhà nước đạt 165,6% so với nhiệm vụ thu; 99,9% các thủ tục hành chính, hồ sơ đã giải quyết đúng hạn; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 98%; tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường ổn định, không phát sinh vụ việc nghiêm trọng.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, cho biết Đảng uỷ phường được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đánh giá và xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Để tiếp nối kết quả đó, năm 2026, đồng chí Lê Văn Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa bàn cần phải tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo đặc thù, điều kiện, đặc điểm của từng tổ chức Đảng của mình.

Đồng chí Lê Văn Minh đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức phường bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm 2026. Trước mắt, tập trung quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao giấy khen cho 4 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lập lại trật tự - mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; giảm ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phường Diên Hồng phải dám nghĩ những điều cao cả, phải dám nói những lời thật tâm, phải biết làm những việc đột phá, phải biết chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.

CẨM NƯƠNG