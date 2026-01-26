Đảng ủy Phường Chợ Quán trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và đồng chí Cao Sơn Yên chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Bí thư Đảng ủy phường Chợ Quán Cao Sơn Yên phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Cao Sơn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Quán khẳng định, từ khi có Đảng lãnh đạo, dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Buổi họp mặt có ý nghĩa lớn khi được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hân hoan chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công rực rỡ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên phường Chợ Quán

Bí thư Đảng ủy phường Chợ Quán mong muốn và tin tưởng, bằng uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết của mình, các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương mẫu mực để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.

Đồng chí Tăng Hữu Phong trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên phường Chợ Quán

Trong đợt này, phường Chợ Quán có 28 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên phường Chợ Quán nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026

THÁI PHƯƠNG