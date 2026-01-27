Chính trị

Xây dựng Đảng

Đảng viên cao tuổi Đảng là tấm gương sáng về công tác dân vận

SGGPO

Đảng viên cao tuổi Đảng luôn thể hiện vai trò tiên phong trong các cuộc vận động, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.

_MG_8226.JPG
Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây Nguyễn Thị Ngọc Duyên cùng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây Lê Văn Cường trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Sáng 27-1, Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày Thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2026), trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2.

Vinh dự nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Đình Tân (đảng viên Chi bộ khu phố 39, phường Trung Mỹ Tây) bày tỏ niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng suốt nửa thế kỷ qua, được cống hiến và đóng góp cho đất nước. Dù đã nghỉ hưu nhưng đồng chí Lê Đình Tân vẫn thường xuyên sinh hoạt, tham gia các hoạt động ở khu phố.

4025389102608167612.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây Nguyễn Thị Ngọc Duyên cùng Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây Hồ Minh Hoàng trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Dịp này, Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây có 38 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây Nguyễn Thị Ngọc Duyên ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.

Đặc biệt là những đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi nghỉ hưu, các đảng viên tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương, nơi cư trú, nhất là trong công tác dân vận.

_MG_8258.JPG
Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Theo đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên, đảng viên cao tuổi Đảng luôn thể hiện vai trò tiên phong trong các cuộc vận động, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương; luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Tin liên quan
NGÔ BÌNH

Từ khóa

Lê Đình Tân Nguyễn Thị Ngọc Duyên Trung Mỹ Tây Đảng viên cao tuổi Đảng UBND phường Trung Mỹ Tây Lê Văn Cường Hồ Minh Hoàng Cao niên Huy hiệu Đảng 3-2 thành lập Đảng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn