Đảng viên cao tuổi Đảng là tấm gương sáng về công tác dân vận

Đảng viên cao tuổi Đảng luôn thể hiện vai trò tiên phong trong các cuộc vận động, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây Nguyễn Thị Ngọc Duyên cùng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây Lê Văn Cường trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Sáng 27-1, Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày Thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2026), trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2.

Vinh dự nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Đình Tân (đảng viên Chi bộ khu phố 39, phường Trung Mỹ Tây) bày tỏ niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng suốt nửa thế kỷ qua, được cống hiến và đóng góp cho đất nước. Dù đã nghỉ hưu nhưng đồng chí Lê Đình Tân vẫn thường xuyên sinh hoạt, tham gia các hoạt động ở khu phố.

Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây Nguyễn Thị Ngọc Duyên cùng Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây Hồ Minh Hoàng trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Dịp này, Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây có 38 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Bí thư Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây Nguyễn Thị Ngọc Duyên ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.

Đặc biệt là những đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi nghỉ hưu, các đảng viên tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương, nơi cư trú, nhất là trong công tác dân vận.

Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Theo đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên, đảng viên cao tuổi Đảng luôn thể hiện vai trò tiên phong trong các cuộc vận động, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương; luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.

NGÔ BÌNH