Phường Bến Thành tiếp nhận 18 tổ chức Đảng và 696 đảng viên

Các đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đến 29 đồng chí, nhận các Huy hiệu 65, 60, 55, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ, son sắt của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lại Hữu Hải, Bí thư Chi bộ khu phố 25 đã chia sẻ những kỷ niệm gian khổ nhưng đầy hào hùng trên chiến trường miền Đông Nam bộ và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đảng viên Lại Hữu Hải, Bí thư Chi bộ khu phố 25 phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí xúc động bày tỏ: "Đây là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nhìn lại mình, không ngừng học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù ở cương vị nào, chúng tôi nguyện là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân, quyết tâm xây dựng phường Bến Thành ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình".

Dịp này, các cá nhân của phường Bến Thành vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM”

Lãnh đạo phường Bến Thành trao quyết định tiếp nhận và tặng hoa chúc mừng các tổ chức Đảng và đảng viên

Dịp này, Đảng ủy phường đã công bố quyết định tiếp nhận 18 tổ chức Đảng và 696 đảng viên chuyển giao từ Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy UBND TPHCM về Đảng ủy phường Bến Thành. Sau khi tiếp nhận, Đảng bộ phường Bến Thành có 87 tổ chức Đảng và 2.844 đảng viên.

MẠNH THẮNG