45 đảng viên phường Tam Long và Phước Thắng nhận Huy hiệu Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, 45 đảng viên phường Tam Long và Phước Thắng (TPHCM) vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng.

Các đại biểu tham dự lễ họp mặt kỷ niệm và trao Huy hiệu Đảng

Sáng 27-1, Đảng ủy phường Tam Long (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên.

Tham dự buổi lễ có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa cùng đại diện các ban, ngành Thành ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, đảng viên địa phương.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 50 năm tuổi Đảng

Dịp này, Đảng bộ phường Tam Long có 11 đảng viên được trao và truy tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Xúc động khi nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Thị Tho (Chi bộ khu phố 4) bày tỏ niềm tự hào và cho biết sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tam Long đã trao khen thưởng cho các đảng viên có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 5 năm liền.

Khen thưởng các đảng viên có thành tích xuất sắc 5 năm liền

* Cùng ngày, Đảng ủy phường Phước Thắng tổ chức lễ kỷ niệm và trao Huy hiệu Đảng cho 34 đảng viên. Trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 9 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

