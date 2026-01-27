Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Phạm Thị Hồi

Chiều 27-1, Đảng ủy phường An Khánh (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 3-2 đến đồng chí Phạm Thị Hồi, đảng viên Chi bộ khu phố 8. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Thị Hồi



Tại buổi lễ, thay mặt Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Thị Hồi; đồng thời, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp to lớn của đồng chí.

"Suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở bất kỳ cương vị hay địa bàn công tác nào, đồng chí Phạm Thị Hồi luôn thể hiện sự gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của chi bộ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khi đã về nghỉ hưu, đồng chí vẫn giữ vững nhiệt huyết, là tấm gương sáng trong việc giữ gìn tư cách, đạo đức và lối sống tại địa phương", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trò chuyện cùng đồng chí Phạm Thị Hồi

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc đồng chí Phạm Thị Hồi luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Thành phố và đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Phạm Thị Hồi vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Phạm Thị Hồi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy TPHCM và địa phương. Đồng chí cho biết rất xúc động, vinh dự khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và khẳng định sẽ luôn là người đảng viên mẫu mực cho con cháu noi theo.

Đồng chí Phạm Thị Hồi vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Chia sẻ về đảng viên lão thành của khu phố, Phó Bí thư Chi bộ khu phố 8 Chu Thị Trọng, nhấn mạnh đồng chí Phạm Thị Hồi là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy cơ sở. “Nhiều chủ trương, chính sách khi triển khai ở khu dân cư còn băn khoăn, chúng tôi thường tìm đến đồng chí Hồi để hỏi kinh nghiệm, xin ý kiến, giúp địa phương thêm vững tin trong tổ chức thực hiện”, bà Trọng chia sẻ.

Đồng chí Phạm Thị Hồi sinh năm 1926, vào Đảng từ năm 1948. Đồng chí có nhiều năm công tác trong lĩnh vực phụ nữ, từng đảm nhiệm các vị trí tại HĐND huyện, Phó Chủ tịch huyện và công tác tại Tổng Công ty Bách hóa phía Nam. Khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tích cực tham gia công tác địa phương, giữ vai trò Hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố. Với những đóng góp của mình đồng chí được tặng thưởng Huy chương chống Pháp hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ…

THU HƯỜNG